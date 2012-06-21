Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Стати мамою – то велике щастя. Але, ніде правди діти, через складну економічну ситуацію в країні, жінки схильні відкладати цю радісну подію свого життя. Адже піклування про малюка вимагає не лише особистої відповідальності, а й чималих коштів. Йдучи ж у декретну відпустку, жінка перестає ходити на роботу, а отже й отримувати зарплату. І тут в нагоді стає допомога від держави.
За оперативними даними Фонду соціального страхування України (ФССУ) впродовж січня – лютого 2018 року профінансовано надання допомоги по вагітності та пологах для понад 32 тисяч застрахованих жінок на суму близько 600 мільйонів гривень.
Фонд проводить оплату за весь період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами у розмірі 100% середньої заробітної плати за основним місцем роботи майбутньої мами. Сума становить 15 тисяч гривень, навіть якщо працюючи жінка отримувала мінімальну зарплату. Також з суми цієї допомоги не утримуються податки та внески, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Сума цієї допомоги, що надається за рахунок коштів ФССУ, обчислюється через множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами.
У міністерстві навели приклад такого розрахунку: 3 800 гривень (заробітна плата застрахованої особи) * 12 місяців) / 365 календарних днів * 126 календарних днів (тривалість відпустки) = сума допомоги по вагітності та пологах від ФССУ, яка становить 15 742,44 гривень.
Щоб отримати виплату, майбутня мама, має передати отриманий листок непрацездатності своєму роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.
Матеріальне забезпечення перераховується із фонду на окремий поточний рахунок роботодавця для виплати застрахованій особі не пізніше 10 робочих днів з дня отримання фахівцями ФССУ від роботодавця заяви-розрахунку.