Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Кабінет Міністрів України ратифікував проект щодо виділення Європейським банком реконструкції і розвитку 81 мільйона гривень для капітального ремонту і реконструкції приміщення Маріупольської міської ради, пошкодженого від пожежі та обстрілів під час «руской весни» в 2014 році.
Цю інформацію підтвердив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, уточнивши, що фасад приміщення зможуть відремонтувати вже до Дня міста – 10 вересня.
Маріупольський «будинок влади» має стійку репутацію довгобуду, адже за минулі роки всі наміри його відремонтувати зупиняла нестача коштів. Відразу після звільнення міста від проросійських незаконних збройних формувань у 2014 році ймовірна сума реконструкції складала 34 мільйони гривень. Через кілька років з’явився черговий проект з кошторисом 108 мільйонів гривень, але на підставі висновків експертів Донецької філії Укрдержбудекспертизи вартість робіт зменшилася на 27 мільйонів. Саме цю суму, а також 7,8 мільйона гривень на реконструкцію центральної міської бібліотеки імені В. Г. Короленка і виділить Європейський банк реконструкції і розвитку маріупольцям.