Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Чергову наукову перемогу здобула учениця 11-го класу Сумської спеціалізованої школи №10 Юлія Супрун, яка вже вдруге виявилася кращою в національному етапі конкурсу «Intel-Техно Україна 2017-2018».
Цього разу вихованка обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю перемогла з проектом «Загальний алгоритм розв’язування діофантових рівнянь виду Ax2+By2=Czr, де r – будь-яке натуральне число, починаючи з 2» і здобула право представляти Україну у фіналі всесвітнього конкурсу у Піттсбурзі (США).
Зазначений конкурс є національним етапом престижного Міжнародного конкурсу Intel ISEF, який має 60-річну історію і в якому беруть участь школярі, кращі молоді вчені і винахідники 70 країн світу, демонструючи сучасні наукові проекти та розробки.