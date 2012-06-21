Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Група школярів із прифронтової Авдіївки, що на Донеччині, приїхала на гостинну рівненську землю. Їх прийняв дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік», що є комунальним закладом Рівнеради, і розташований неподалік від Рівного.
Цікаво, що візит відбувається в рамках бюджету місцевих ініціатив, який підготували активісти громадських організацій «Портал» та «Це Рівне, друже!», і який, зокрема, передбачає патріотичне виховання дітвори зі сходу. «Двотижнева програма перебування на Рівненщині передбачає цікаве та змістовне дозвілля, настояне на традиціях нашого краю, –каже голова ГО «Портал» Андрій Хотенко. – На наших юних гостей чекають освітньо-історичні екскурсії до древнього Острога, Дубна, Пересопниці, а також до міста Лева».
Ось так своєрідно відкрили на Рівненщині екскурсійний сезон: тут чекають не одну групу гостей зі сходу. До речі, за результатами четвертого Всеукраїнського муніципального опитування, рівняни вважають своє місто дружнім до дітей: за це проголосувало 86 % опитаних – це найвищий результат серед обласних центрів.