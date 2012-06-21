Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Обласний зліт юних дарувань відбувся в Полтавському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Загалом було 10 команд. Вони представили моделі та розробки на основі власних раціоналізаторських пропозицій за розділами: «Юні техніки — промисловому та сільському господарству», «Юні техніки — авіації та космонавтиці», «Юні техніки — транспорту», «Юні техніки — інформаційним технологіям», «Юні техніки — охороні навколишнього середовища», «Юні техніки в науково-дослідницькій і конструкторській діяльності». Учасники продемонстрували моделі механізмів, машин, приладів, електронних і цифрових пристроїв.
Винахідник Юрій Лозов’ягін привіз «розумну розетку», якою можна керувати за допомогою телефона. Є у винаході й таймер. Тому прилад, приєднаний до розетки, може вмикатися та вимикатися в потрібний вам час. А Максим Козирьов презентував аероглісер — човен, що ковзає по поверхні води. У дію його виріб приводить гвинт, адже обертаючись, він створює потоки повітря, яке й штовхає аероглісер уперед.
«Кожен винахід чи раціоналізаторська ідея цікаві та унікальні. Це свідчить про високий творчий потенціал юних винахідників і раціоналізаторів», — підкреслив начальник управління позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового забезпечення Полтавської ОДА Сергій Рибалко.
На підбитті підсумків директор департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Олена Харченко наголосила, що позашкільна освіта дуже важлива в системі загальної середньої, адже нерідко захоплення переростають у справу життя і стають професією. Тому дуже важливо вчасно виявити таланти й здібності дитини, щоб їх розвинути.