Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці Донеччини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури зібрали доказову базу проти свого ж колеги – співробітника територіальної прокуратури, який свого часу перебував у проросійських незаконних збройних формуваннях.
У ході досудового розслідування встановлено, що навесні 2014 року 32-річний чоловік, який на той час працював в органах юстиції України, після захоплення проросійськими НЗФ населеного пункту у Бахмутському районі вступив до воєнізованого підрозділу самопроголошеної «республіки». Отримавши вогнепальну зброю, він ніс службу на блокпостах, де виявляли «українських диверсантів» та людей із проукраїнською позицією. Після відступу бойовиків кваліфікований юрист залишився на звільненій від них території, а згодом, пройшовши конкурсний відбір, навіть зайняв посаду територіального прокурора.
Кримінальне провадження відкрите за ч.2. ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності». Жовтневий районний суд Маріуполя своїм рішенням вже обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді арешту на 30 діб без права внесення застави. У рамках досудового розслідування весь цей час прокурор проведе у слідчому ізоляторі. А далі колишній посібник бойовиків може затриматися в місцях позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.