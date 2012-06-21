Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львівщина та Луганщина активно співпрацюють у межах проекту «Схід і Захід разом». Зараз у його рамках у Львівській області перебуває творчий колектив Сєвєродонецького коледжу культури та мистецтв імені Сергія Прокоф’єва.
Студенти та викладачі зі сходу нашої країни, як повідомили в прес-службі ОДА, впродовж трьох днів відвідають Дрогобицький музичний коледж ім. В. Барвінського, Самбірський коледж культури та мистецтв і Львівський музичний коледж. Матимуть не лише зустрічі та концерти, а й цікаві екскурсії краєм. Зокрема, побувають у Державному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі» – родинному селі Івана Франка, ознайомляться з історичними місцями Дрогобича, Самбора та Львова.