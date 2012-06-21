Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
В області тривають ремонтно-реставраційні роботи архітектурних пам’яток національного та місцевого значення. Зокрема, виконано реставрацію східного портика та флігелю пам’ятки архітектури національного значення «Палац Потоцьких» у місті Тульчин, охоплено увагою вінницькі «Мури».
«На сьогодні вже виконано комплекс заходів із реставрації та підсилення конструкцій пам’ятки архітектури національного значення «Башта та мур» за рахунок коштів обласного бюджету та міського бюджету міста Вінниці. На ці роботи виділено 3,9 мільйона гривень. Наразі зроблено підсилення фундаментів «Мурів», стягування стін металевими тяжами та влаштування підпірних конструкцій. Завершення всього комплексу протиаварійних та консерваційних робіт заплановано на цей рік», – зазначив директор департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Дмитро Романченко.
Крім того, коштом обласного бюджету розроблено документацію на ремонтно-реставраційні роботи ще чотирьох пам’яток архітектури національного та місцевого значення. А саме: «Палацу» (школи І – ІІІ ступенів) у селі Чорномин Піщанського району, «Палацу» 1805 року в райцентрі Муровані Курилівці, а також «Житлового будинку з еркером» та «Фельдшерсько-акушерської школи» 1912 року у місті Вінниці.