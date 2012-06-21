Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Протягом січня-лютого цього року до місцевих бюджетів області було перераховано понад 1 мільярд 118 мільйонів гривень податків, зборів та інших платежів, що становить 26 % приросту до аналогічного періоду минулого року. Лідером за обсягами надходжень є податок на доходи фізичних осіб, друге місце займає єдиний податок. Замикає трійку найбільших бюджетоутворюючих податків місцевих громад Вінниччини плата за землю.
У порівнянні з січнем-лютим минулого року надходження щодо цих податків зросли на 34, 32 та 14 % відповідно. «Загальний позитив – очевидний. Завдяки консолідації зусиль платників податків, фіскальної служби, органів місцевої влади та самоврядування, тільки за перші два місяці цього року громади отримали додатково понад 230 мільйонів гривень, на які, задля поліпшення добробуту мешканців, зможуть реалізувати ще більше соціально-економічних програм та інвестиційних проектів», – зазначив начальник ГУ ДФС у Вінницькій області Руслан Осмоловський.