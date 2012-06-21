Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»
Приготування паски є важливим ритуалом. У Євангеліє часто згадуються трапеза Ісуса Христа з апостолами і куштування хліба. Коли Спаситель був розіп'ятий, апостоли під час трапези залишали його місце вільним і клали туди хліб. Це символізувало воскресіння Христа, його незриму присутність. У християнських церквах заведено пекти хліб. А паска – це аналог церковного хліба, проте було заведено готувати його вдома. За формою традиційна паска нагадує церкву з куполом.
«У багатьох народів існував дохристиянський звичай – пекти навесні хліб і приносити його в жертву землі, – розповів оглядачеві «Урядового кур’єра» директор асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко. – Ритуал був присвячений богам родючості. У язичницькі часи слов’яни розкладали шматочки в поле, закликаючи урожай. На шматочках паски ворожили, а по тому, яка вийшла паска у господині, визначали, наскільки вдалим міг бути майбутній рік».
У різних країнах існують свої рецепти пасок. У них додають родзинки, цукати, різні спеції.
Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж порахували протягом минулого року змінилася ціна на паску. Експерти взяли такий рецепт паски вагою 2,1 кг: 1 кг пшеничного борошна, 6 яєць, 300 г вершкового масла, 300 г цукру, 400 г молока, 150 г родзинок, 50 г дріжджів, за смаком сіль і ванільний цукор, прикраси.
У 2018 році середньостатистична ціна в Україні 1 кг борошна складала 9,6 грн, 6 яєць – 16 грн, 300 г вершкового масла – 52,6 грн, 300 г цукру – 3,6 грн, 400 г молока – 8,8 грн, 150 г родзинок на вагу – 12 грн, 50 г дріжджів – 7,4 грн, сілі, ванільного цукру і прикрас – 10 грн. Таким чином паска 2018 року нам обійдеться в 120 грн.
У 2017 році 1кг пшеничного борошна коштував 9,3 грн, 6 яєць – 9 грн, 300 г масла – 42,6 грн, 300 г цукру – 4 грн, 400 г молока – 6,6 грн, 150 г родзинок на вагу – 11,6 грн, 50 г дріжджів – 7,3 грн, сіль, ванільний цукор і прикраси – 9,6 грн. Тобто, паска 2017 році нам обходилась у 100 грн. Впродовж року паска подорожчала на 20%.