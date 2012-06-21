Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Не встигли первоцвіти підняти свої білі голівки, як їх масово й безжально позбавляють життя. 20-25 гривень за букетик – така ціна червонокнижної краси у Рівному. Причому, охочих її придбати, на жаль, не бракує: от і виходить, що пропозиція заохочується попитом. Між тим, навколо міст підсніжників майже не залишилося, б’ють на сполох небайдужі.
Операція «Первоцвіт», що розпочалася на Рівненщині, покликана запобігти протиправному збиранню, продажу та вивезенню за межі України рідкісних рослин. Її проводять державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, представники Нацполіції та лісової охорони, громадські екологічні організації. Та пояснюють: громадяни, які зривають і продають занесені до Червоної книги ранні квіти, несуть адміністративну відповідальність, – штраф від 1700 до 3655 гривень із вилученням первоцвітів. До них, нагадаємо, належать: підсніжник складчастий, білоцвіт весняний, шафран, анемона та конвалія звичайні.
Втім, найкращий спосіб зберегти красу, якою радує нас природа, – просто не купувати її у спритних заробітчан. Невже це так складно?