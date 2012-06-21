Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Втратити роботу нині не дивина, але велика проблема. Як прогодувати себе і родину, платити за комуналку, обходити дитину, допомагати літнім батькам? Та, мабуть, ще гірше – ходити на роботу щодня, сумлінно виконувати завдання керівництва і… не отримувати зарплату. А потрапити в таку ситуацію, проживаючи у столиці, де життя, не секрет, значно дорожче, ніж в регіонах – то зовсім кепсько. Така проблема є. І місцева влада її не замовчує.
У порівнянні з лютим 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати у березні зросла у Києві майже на 8%.
Цей тиждень розпочався з чергового засідання тимчасової комісії, на якому було розглянуто питання щодо стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати, внесків до Пенсійного фонду України та зі сплати єдиного соціального внеску на окремих столичних підприємствах-боржниках міста Києва, повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук директор департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Юрій Крикунов.
Згідно з попередніми статистичними даними на 1 березня 2018 року борг із виплати заробітної плати у столиці становив 107,2 мільйона гривень, що на 7,2% або на 7,2 мільйона гривень більше у порівнянні до попереднього місяця.
Протягом лютого 2018 року в Києві виникли борги із заробітної плати на 18 підприємствах на загальну суму 8,3 мільйона гривень. Але завдяки вжитим спільним заходам, протягом минулого місяця в повному обсязі погасили свої борги із заробітної плати три підприємств на загальну суму 2,3 мільйона гривень. На 12 підприємствах міста відбулося зменшення заборгованості на загальну суму 4,8 мільйона гривень.
Юрій Крикунов також відмітив, що станом на 26 березня 2018 року в столиці відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати в установах, які фінансуються з бюджету міста Києва. Тим не менше робота по складанню графіків погашення боргів та контроль за їх виконанням продовжується.