Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур'єр»
Інтернет стрімко ввірвався у села Закарпаття. Нині ця область займає перше місце в Україні із доступу сільських населених пунктів до Всесвітньої павутини. За даними Державної служби статистики, частка домогосподарств у сільській місцевості, які мають доступ до інтернету вдома, становить майже 59%. А щодо мешканців міст, то серед них закарпатці йдуть четвертими з показником охоплення 76,4% від загалу містян. В Ужгороді, наприклад, абоненти у середньому за місяць використовують по 1,1 гігабайту, що доволі багато.
Вже в квітні тисячі користувачів інтернету чекають приємні зміни – вони отримають 4G. Як зазначив президент компанії Петро Чернишов під час прес-конференції в Ужгороді, швидкість приймання і передачі інформації зросте в рази.
«Що означає 4G? Це коли не встигаєш оком моргнути, а три серії серіалу вже у тебе на телефоні. А уявіть: якби у 2000 році можна було завантажити додаток Facebook, то ви вантажили б його 13 годин. Зв'язок у форматі 3G дозволяє отримати цей додаток за 11 секунд. Нині ж за допомогою 4G Facebook з’явиться на телефоні за секунду-дві», – сказав він.
У квітні 2018 року 4G прийде також до кількох великих міст України. Ужгород хоч є і найменшим серед них за кількістю населення, однак важливий через його прикордонне розташування. Так само потужний інтернет одержать і інші прикордонні міста Закарпатської області.
ДОВІДКА «УК»
Як перевірити, чи підтримує ваш смартфон 4G? Аби перевірити SIM-карту, набирайте комбінацію *245*4#. Аби перевірити телефон, наберіть: *245*5#.