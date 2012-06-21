Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Закарпаття майстри вітчизняного кіно вважають регіоном, перспективним для розвитку цього виду мистецтва. Такі думки висловлювали учасники в ході дискусії «за круглим столом», що відбувся минулого тижня в Ужгороді. Йшлося і про етнічний колорит, і про природні та географічні особливості, які дають змогу створювати цікаву екранну продукцію.
Дискусія відбувалася в рамках «Дні нового національного кіно», які започаткувала і проводить новостворена громадська організація «Закарпатська Фільмкомісія». Вона ставить собі за мету популяризацію регіону з метою залучення кіновиробництва.
Уже на цьому тижні громадські активісти продовжили Дні , влаштувавши перегляд нових стрічок. Для демонстрування кращих зразків вітчизняного кіномистецтва свою велику залу надав ректорат Ужгородського національного університету.
Першою відбулася презентація анімаційної стрічки-фентезі «Микита Кожум’яка» режисера Манука Депояна, на яку вчора, 25 квітня прийшли учні кількох ужгородських шкіл. Вони залишали залу в захопленні, щиро дякуючи за враження. Адже в стрічці зіграли відомі українські особистості, зокрема богатир Василь Вірастюк, режисер Віктор Андрієнко, актор Руслана Писанка...
Як повідомили на презентації стрічки її організатори, над цим фільмом працювали понад 200 чоловік, а його загальний кошторис склав 4 мільйони доларів (Держкіно профінансувало 4 мільйони гривень).
«В Україні розпочався шалений розвиток кіновиробництва. Ми намагаємося відбирати найкращі картини у категоріях: дитячі, документальні і дорослі. Тож, відповідно, у ці дні презентуємо глядачам по три сеанси», – розповів голова «Закарпатської Фільмкомісії» Василь Чайкович.
Співорганізаторами «Днів нового національного кіно» стали Ужгородська міська рада, Закарпатська ОДА та Ужгородський національний університет. Завершаться Дні кінопоказом стрічки «Кіборги».