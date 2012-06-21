Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За пропозицією експертів Норвезької місії радників з питань верховенства права в Україні у Харкові планується реалізувати проект пробації – системи покарань, яка замінює позбавлення волі громадськими роботами або іншими санкціями.
18 квітня, цей проект був представлений норвезькими фахівцями під час зустрічі з заступником Харківського міського голови Світланою Горбуновою-Рубан. Як повідомила представник «НОРЛАУ Проект пробації» Сірі Фйортофт, за європейською статистикою, засуджені, до яких була застосована пробація, у 76-78% випадків не здійснюють рецидивного правопорушення і ведуть соціальний спосіб життя.
Запустити пілотний проект харків’яни планують в Качанівській виправній колонії № 54 – кримінально-виконавчій установі мінімального рівня безпеки з загальними умовами для тримання жінок, вперше засуджених до позбавлення волі на певний термін. Проект буде спрямований на раннє звільнення засуджених жінок із застосуванням пробації. Всі вони потраплять під спеціальну програму, яка забезпечить їм підтримку на волі, –психологічну, медичну та соціальну, що включає надання тимчасового житла і роботи.
Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що місто готове надати підтримку цьому проекту.
«Харків давно займається питаннями реінтеграції та ресоціалізації людей, які виходять з місць позбавлення волі. Тому для цього проекту як пілотний майданчик ми абсолютно підходимо. У нас є розуміння того, що таке пробація і як допомагати людям. Я пропоную всі наші дії та ініціативи щодо умовно засуджених або людей, які вийшли за умовно-достроковим звільненням, організувати в певну систему. Це копітка робота, і якщо норвезька сторона допоможе нам в цьому, то це буде чудово», – сказала Світлана Горбунова-Рубан.
ДОВІДКА «УК»
Проект Норвезької місії радників з питань верховенства права в Україні «НОРЛАУ Проект пробації» на 2018-2020 роки був представлений в лютому 2017 року в рамках українсько-норвезького співробітництва і Першої національної конференції «Розвиток пробації в Україні». Пробація – система наглядових і соціально-виправних заходів, які застосовуються за рішенням суду, а також виконання певних видів кримінального покарання, не пов'язаних з позбавленням волі.