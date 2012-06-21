Яка родина не мріє про власне окреме житло? А тим більше, якщо ви – переселенці та втратили своє на окупованій території. Втілити мрії в життя допомагають фахівці Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Програми фонду розраховані не лише на молодь, а й на учасників АТО та членів їхніх родин, вимушених переселенців та всіх українців, які перебувають в черзі на покращення житлових умов.
Відтепер спілкування із фахівцями, та навіть членами правління фонду стає ще доступнішим, адже тут започаткували телефонну «гарячу лінію». Щоп’ятниці з 10.00 до 12.00 кожен, кого цікавлять питання щодо житлових програм, може отримати вичерпну інформація та детальну фахову консультацію за номером (044) 275-14-37.
Усі звернення будуть реєструватися, і, за необхідності, передаватися до фахівців структурних підрозділів. Про результати розгляду заявників обов’язково поінформують. Перше таке спілкування із українцями відбулося минулої п’ятниці. На запитання відповідав Голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний.
Він розповів оглядачу «Урядового кур’єра», що переважна більшість запитань стосувалася програми «Доступне житло» – подання документів, реєстрації, просування прозорої електронної черги, вибору житлових об’єктів тощо.
«Телефонували з Луганської, Івано-Франківської, Київської областей, міст Маріуполя і Києва. Був навіть дзвінок із Грузії – телефонувала громадянка, зареєстрована в Україні, яку цікавлять наші житлові програми. Громадяни, які виявили таке бажання, отримають письмові відповіді на поставлені запитання.
Це свідчить, що Держмолодьжитло на правильному шляху. При цьому потрібно вдосконалювати процедури за програмою та продовжувати рухатися до ще вищого рівня відкритості для громадян. Таке безпосереднє спілкування з суспільством – важливе і для людей, і для нас. Тому ми обов’язково продовжуватимемо цю практику», – наголосив Сергій Комнатний.