Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Житель Сум одержав чотири роки ув’язнення за спробу вчинити терористичний акт.
Про це повідомила прес-група УСБУ в Сумській області.
Як встановили правоохоронці, свого часу житель Сум був завербований російськими спецслужбами. Наприкінці минулого року він отримав завдання здійснити терористичний акт на одному з військових об’єктів у День ЗСУ.
Для цього одержав вибухівку, еквівалентну майже двом кілограмам тротилу.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
У ході досудового розслідування терорист надав слідству всю необхідну інформацію. Суд визнав затриманого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.