Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Відучора, з 2 квітня 2018 року, заяву на участь у державній програмі «Доступне житло» громадяни по всій Україні можуть подавати не виходячи із дому. Для цього достатньо мати електронний гаджет із доступом до Інтернету. Уся процедура займатиме не більше 10 хвилин.
Для цього правління Держмолодьжитла затвердило електронні зразки заяви-анкети та інших документів. Їх можна завантажити із сайту регіонального управління Держмолодьжитла (за місцем проживання заявника) бланк заяви-анкети про намір отримати державну підтримку для будівництва (придбання) доступного житла, анкету громадянина – контактної особи та анкети для членів його родини. Далі – заповнити ці бланки і створити їх електронні копії. І, врешті, направити ці документи до регіонального управління або Іпотечного центру Фонду.
Відправити заповнені документи можна як через сайт регіонального управління Держмолодьжитла, так і листом на електрону адресу. А також зберігається можливість подання документів заявником особисто – під час прийому у фахівця регіонального управління Держмолодьжитла за місцем реєстрації кандидата.
Голова правління Держмолодьжитла розповів оглядачу «Урядового кур’єра», що тільки за перші години від початку онлайн-реєстрації заяви на участь у програмі подали 12 громадян.
«Ми бачимо, що суттєво скоротилася черга у столичному Іпотечному центрі. Це свідчить, що люди схвально сприйняли нашу ініціативу і ми на вірному шляху. Комплекс кроків, які запровадили вже цього року для підвищення прозорості та зручності для українців, почав працювати для людей. А це і подача документів через сайти регіональних управлінь, і проведення телефонної «гарячої лінії» з членами правління фонду, і наші ініціативи щодо модернізації житлових програм, які нині перебувають на розгляді в урядових структурах. Отже, продовжуватимемо рухатися у напрямку відкритості та усунення найменших лазівок для корупції», – наголосив Сергій Комнатний.