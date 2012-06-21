Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінниця чепуриться, проводячи генеральне прибирання після зими. Працівники комунальних підприємств очищають зливну каналізацію, тротуари та дороги. Робітники КП «Зеленбуд» виконують омолоджувальну, формувальну та санітарну обрізку дерев. А ще вони підсіють 5770 м² газонів, розкриють 9593 кущів троянд. За сприятливої погоди розпочнеться фарбування урн і турнікетів. Запрацюють фонтани. Масово долучаться до прибирання городяни під час загальноміської толоки. Ці заходи роблять місто гарним та ошатним. Разом з тим, міська влада підвищує рівень відповідальність за стан території.
«Сьогодні нам потрібно проаналізувати якість прибирання міста взимку, зробити об’єктивні висновки і, якщо треба, переглянути умови співпраці з організаціями, які обслуговують дороги. Потрібно проводити жорсткий контроль і моніторинг прибирання території у весняно-літній період, у тому числі і прибудинкових територій. Щодо ситуації з люками, то після зими є досить серйозні питання до організацій, які зобов’язані слідкувати за їх станом. Стосовно вертикального озеленення, то мене не влаштовують розмови про те, що не той ґрунт, погода чи сонце. Треба підвищувати якість робіт», – зазначив на засіданні виконавчого комітету міський голова Сергій Моргунов.