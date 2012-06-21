Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Аби допомогти жертвам домашнього насильства, на Львівщині вирішили створити відповідні мобільні бригади. Такий підрозділ обласного значення вже працює у Львові. Ще чотири мобільні бригади діють на теренах області. Крім міста Червоноград, вони діють у Жидачівському, Сокальському та Золочівському районах. І складається кожна така бригада з психологів і соціальних працівників.
Як поінформували в облдержадміністрації, команда мобільної бригади надає психологічні консультації, створює «плани безпеки» з контактами відповідних центрів послуг та індивідуально забезпечує необхідну допомогу постраждалим від домашнього насильства.