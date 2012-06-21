Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині обласна служба зайнятості впроваджує державну програму професійної орієнтації на 2017-2020 роки, яка передбачає профорієнтаційне супроводження учнів старших класів, починаючи з 8-го класу.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, такий супровід дає можливість усвідомлено обрати професію, навчальний заклад для її отримання, почати розбудову власної професійної траєкторії.
Працівники служби зайнятості знайомлять підлітків з провідними галузями економіки регіону та країни в цілому, успішними підприємствами та підприємцями, інформують та орієнтують школярів, їх батьків у світі професій, особливо тих, які представлені на українському ринку праці.
Таким чином юне покоління одержує реальні можливості свідомо обирати професії, які до душі і затребувані на сучасному ринку праці.
Разом з тим лозунг «Живи і працюй на Сумщині. Робота є!» набуває конкретного практичного змісту.