Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували масштабне розкрадання сировини з нафтопроводів у кількох областях країни, таким чином припинивши одну із масштабних афер.
Як повідомила прес-група УСБУ в Сумській області, зловмисники з різних областей України протягом кількох місяців з використанням спеціального обладнання робили так звані «врізи» у нафтопроводи на території Сумської, Чернігівської, Полтавської областей, продукцію перекачували в автоцистерни та реалізовували для переробки.
Співробітники Управління СБУ в Сумській області затримали трьох зловмисників на Чернігівщині під час спроби продажу чергової партії вкраденої нафти.
Накладено арешт на дві автоцистерни з нафтовою сировиною вартістю майже 800 тисяч гривень, встановлено місця «врізів» та зберігання продукції.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх причетних до оборудки осіб.