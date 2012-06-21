Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
До колекції нагород і високих звань заслуженого машинобудівника України, почесного громадянина Черкащини генерального директора ПрАТ «Уманьферммаш» Анатолія Ліпкана додалося нове звання — «Кращий керівник року» в Україні.
Нещодавно у Києві, в Державній резиденції Президента України, відбулися урочистості з нагоди відзначення нагородами кращих із кращих представників вітчизняної промисловості, науки й культури. За постійну сумлінну працю, яка зміцнює імідж українських товарів і їх успішне просування на зовнішні ринки, колектив ПрАТ «Уманьферммаш» відзначено Національним дипломом і званням «Краще підприємство України» та «Золотий символ якості національних товарів і послуг України», а генеральному директору Анатолію Ліпкану присвоєно почесне звання «Кращий керівник року».
Підприємство сумлінно сплачує податки, зусиллями таких колективів наповнюється державний бюджет України.