Визнання Кремлем незалежності маріонеткових утворень «Л/ДНР» у межах Донецької та Луганської областей розв’язало руки російсько-окупаційним військам. Збройні формування РФ артилерією та «Градами» вдень і вночі масовано накривають позиції українських захисників і населені пункти поблизу лінії зіткнення, руйнують об’єкти критичної інфраструктури. На південь Білорусі та у прикордонні з Україною регіони РФ продовжують прибувати російські війська.

Увесь цивілізований світ прагне зупинити цю вакханалію. Країни запроваджують санкції, сподіваючись кардинально змінити руйнівний курс російського президента, який оголосив, що відрізає великий шматок України.

Через нову агресію РФ проти України президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із черговим зверненням, розгнівано заявивши: «Хто такий цей Путін, який уявив, що має право проголошувати нові так звані країни на територіях, які належать його сусідам!»

Дипломатія досі доступна

Джо Байден оголосив нові санкції проти РФ. Він назвав останні рішення Кремля початком вторгнення РФ в Україну, а тому санкції проти РФ будуть набагато ширшими за запроваджені 2014 року. У разі подальшої ескалації з боку РФ США продовжать посилювати санкції у тісній координації із союзниками й партнерами.

«Щоб РФ заплатила серйозну ціну за її нинішні дії, запроваджуємо перший транш санкцій проти двох російських банків, російського суверенного боргу, російських еліт та їхніх родин. Вони мають страждати також. Газопровід «Північний потік-2» буде заморожено. У разі подальших кроків ціна для Росії буде ще вищою», — цитує УНІАН слова Джо Байдена.

Через блокування діяльності Внешэкономбанку та Промсвязьбанку (які відіграють особливу роль у підтримці обороноздатності РФ та її економіки), а також їхніх 42 дочірніх компаній російський уряд буде відрізано від західної фінансової системи, він не зможе залучати гроші й торгувати своїми боргами. Санкції гарантують, що Внешэкономбанк і Промсвязьбанк більше не зможуть вести бізнес у США. Усі активи, що перебувають під юрисдикцією США, буде негайно заморожено.

«США продовжать надавати оборонну допомогу Україні та зміцнювати наших союзників з НАТО. Якщо РФ не виведе війська з Білорусі, ми зміцнимо контингент у Литві, Латвії та Естонії. Ми не хочемо конфронтації з РФ, але хочемо надіслати меседж, що готові захищати наших союзників. Росія має намір просуватися далі вглиб України. Сподіваємося, цього не буде, але 150 тисяч військ, як і раніше, — на її кордоні. Розуміємо всі загрози, які походять від РФ щодо безпеки світу. Нічого не свідчить про її прагнення до діалогу. Але ще є шанс зупинити ескалацію. Сподіваюся, що дипломатія все ще доступна. Ми готові до дипломатії», — наголосив Джо Байден.

У тісній координації

Країни Євросоюзу швидко й одностайно погодили пакет санкцій проти РФ, і він буде дуже болючим для російської економіки. Ми робимо це у тісній координації з нашими партнерами — США, Великою Британією і Канадою. Про це заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

«351 члена російської держдуми буде внесено до санкційного переліку за порушення міжнародного права, територіальної цілісності й суверенітету України. Погоджено санкції й проти 27 осіб та установ, що матеріально підтримували агресію або одержували від цього вигоду, сприяли дестабілізації України, вели проти неї дезінформаційну війну. Санкції поширюватимуться й на банки, які підтримували таку діяльність, фінансували російські операції на окупованих територіях.

Наступні санкції — обмежувальні заходи економічного характеру проти ОРДЛО у їхніх відносинах з ЄС. Їм заборонено будь-яку економічну діяльність, як це було зроблено з підприємствами та установами в анексованому Криму. Пакет санкцій доповнила Німеччина, оголосивши зупинення сертифікації «Північного потоку-2», чого давно очікували багато країн-членів ЄС і США», — цитує Укрінформ слова Жозепа Борреля.

ЄС готовий до подальшого розширення пакета санкцій проти РФ, якщо її агресія проти України посилюватиметься. Водночас ЄС проводитиме активну дипломатичну роботу й підтримуватиме зусилля ООН і ОБСЄ, щоб повернути РФ за стіл переговорів і уникнути великого конфлікту в самому серці Європи.

У відповідь на ескалацію військового тиску Кремля на Україну і до відновлення територіальної цілісності України Канада оперативно заборонила своїм громадянам здійснювати будь-які фінансові операції з так званим Л/ДНР, купувати суверенний борг РФ і мати справу з вищезазначеними російськими банками. Накладено санкції на російських депутатів, які проголосували за визнання сепаратистських регіонів. У разі продовження агресії РФ Канада готова до санкцій проти ще більшої частини російського фінансового сектору та олігархів і готова вчинити серйозні дії, пов’язані з канадським експортом до РФ.

Долучилася до санкцій і Японія. Ідеться про заборону на випуск російських облігацій у Японії та замороження активів деяких фізичних осіб. Японія закликала Москву повернутися до переговорів і попередила, що готова на додаткові кроки, якщо ситуація погіршиться.

Уряд Австралії оголосив про запровадження адресних санкцій щодо восьми членів Ради безпеки РФ, яким заборонять в’їзд до Австралії та будь-які фінансові операції, пов’язані з австралійськими структурами і організаціями. Також санкції торкнуться кількох російських банків і всіх підприємств та організацій в «Л/ДНР», які працюють у галузі транспорту, енергетики й телекомунікації, запасів нафти, газу й корисних копалин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів запровадити більше санкцій проти РФ, щоб зупинити Кремль. Він заявив: «Ми вдячні за перші рішучі кроки. І вже зараз необхідно збільшувати тиск. Завдати удару по економіці РФ і оточенню Путіна. Болісного удару».

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«Урядового кур’єра»