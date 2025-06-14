Днями в Києві відбувся форум «Велике майбутнє малого бізнесу. Візія ФРП:2.0», на якому було представлено підсумки діяльності Фонду розвитку підприємництва за 2022—2024 роки, а також перспективні плани щодо перезавантаження — оновлений мандат діяльності Фонду на найближчу перспективу.

Відкриваючи захід, міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що в умовах повномасштабної війни український бізнес — надійна опора для збереження макрофінансової стабільності та забезпечення обороноздатності країни. Завдяки підтримці уряду, яку реалізують через механізм компенсації відсоткових ставок за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%», багато підприємств змогли вистояти, адаптуватися й почати розвиток у нових реаліях екстремальної невизначеності.

З лютого 2022 року в межах програми підприємці отримали майже 83 тисячі пільгових кредитів на загальну суму понад 315 млрд грн.

Міністр фінансів зазначив, що підтримка міжнародних партнерів стала важливим елементом у забезпеченні фінансового ресурсу для реалізації програм ФРП. Це майже 27 млрд грн, які залучено для рефінансування бюджетних видатків за програмою «5—7—9%».

«Міжнародна підтримка програми «5—7—9%» — вияв довіри та визнання її успішної реалізації Фондом розвитку підприємництва. За роки функціонування фонд продемонстрував високу ефективність у підтримці малого та середнього бізнесу, а також готовність до розширення. Уряд Німеччини та Кредитна установа для відбудови (KfW) відгукнулися на пропозицію України щодо трансформації ФРП та оновлення його мандата. Вдячні міжнародним партнерам за зусилля в підтримці українського бізнесу. Сьогодні ми формуємо візію на майбутнє: перезавантаження ФРП має створити нові можливості для розвитку підприємців у партнерстві з банками, а в перспективі дасть змогу фонду одержувати пряму підтримку від ЄС», — зазначив Сергій Марченко.

Кредит довіри від міжнародних партнерів

«Крім героїчної військової оборони, Україна бореться за збереження своєї економіки, яка є основою її військових зусиль. ФРП відіграє вирішальну роль у наданні доступних кредитів малим і середнім підприємствам, які є основою української економіки. Німеччина заснувала ФРП як німецько-український фонд і має честь допомогти перетворити його нині на українську інституцію розвитку, яка відіграватиме важливу роль у відновленні та реконструкції України», — зазначив у виступі Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартін Є∂ер.

Ініціативу «Візія ФРП:2.0» офіційно представив та високо оцінив канцлер Німеччини в червні 2024 року на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference, що проходила в Берліні.

«Уряд України може розраховувати на підтримку та експертизу KfW у процесі поточної інституційної розбудови ФРП відповідно до «Візії ФРП:2.0». Ми з радістю готові зробити внесок у перетворення фонду на експертну установу з фінансування сталого розвитку, яка підтримує економічне відновлення та розвиток України тепер і в майбутньому.

Для подальшого розширення підтримки малого та середнього бізнесу, а особливо кредитування найбільш вразливого бізнесу (наприклад у прифронтових регіонах та вразливих груп), Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ) через KfW планує профінансувати впровадження механізму портфельної гарантії ФРП, що сприятиме зростанню портфеля кредитів малого та середнього бізнесу за рахунок наявної ліквідності на ринку», — повідомив голова представництва KfW в Україні Лоренц Гесснер.

Головним напрямом діяльності ФРП була й залишається фінансова підтримка малого і середнього підприємництва. Водночас фонд продовжуватиме реалізацію окремих урядових програм підтримки, що потребують високої інституційної спроможності.

«Реалізація інституційної розбудови фонду «Візія ФРП:2.0» вже демонструє перші успішні результати: призначення професійної незалежної наглядової ради, впровадження екологічних та соціальних стандартів у банківському секторі та підготовка законопроєкту про ФРП спільно з міжнародними партнерами.

Ми бачимо ФРП як частину системи установ розвитку України та надійного партнера банків у підтримці малого та середнього бізнесу, який не конкурує з ними, а розширює їх спроможності надавати фінансування.

У довгостроковій перспективі ми прагнемо, щоб фонд міг напряму залучати та управляти коштами Європейського Союзу для розроблення й реалізації його програм в Україні. Це дасть змогу фонду діяти не лише як оператор програм фінансової підтримки, а й як стратегічний центр розвитку фінансування малого та середнього підприємництва», — розповів заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Стати гравцем на ринку капіталу

Оновлений фонд буде спроможним вийти на ринки капіталу та мобілізувати кошти приватних інвесторів для фінансування програм відновлення української економіки.

Голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон висловив подяку від імені фонду всім партнерам за підтримку, зокрема уряду Німеччини, ЄС, KfW, GIZ, Norad, ПРООН, Світовому банку, JICA та Люксембурзькому агентству з розвитку, завдяки співпраці з якими фонд розширив обсяги фінансової підтримки малого бізнесу в умовах війни.

«Ми неодмінно виправдаємо кредит довіри від наших міжнародних партнерів і вибудовуватимемо фонд як каталізатор інновацій та рушійну силу з підтримки фінансування малого та середнього підприємництва України», — додав Андрій Гапон.

Трансформований фонд зможе забезпечити ефективну таргетовану підтримку фінансування малого та середнього бізнесу України відповідно до найуспішніших світових практик, а також нових трендів у розвитку малого підприємництва.

Джерело: Міністерство фінансів