Серед учасників заходу — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, тимчасовий повірений у справах Представництва Європейського Союзу в Україні — керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг, голова Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України Рольф Холмбо та інші.

Дорожня карта глибокої трансформації Дорожня карта глибокої трансформації

Відкриваючи захід, організований МВС спільно з КМЄС в Україні та Офісом віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів присутнім про роботу органів системи МВС в умовах війни. Він наголосив, що нині головне завдання — оборона держави, і всі зусилля Сил безпеки та оборони, зокрема поліцейських, рятувальників, прикордонників, нацгвардійців спрямовані на захист країни та її громадян.

«Хочу подякувати всім нашим військовим, поліцейським та рятувальникам, які дають відсіч агресору. Дуже важко працювати понад три роки на лінії фронту і в тилу, утримуючи всією правоохоронною системою порядок в державі, не забуваючи, що головне — це зовнішній ворог. І попри те, що боротьба з російською агресією є нашим пріоритетом, питання розбудови держави та її правоохоронної системи, заснованої на європейських цінностях і стандартах, незмінно залишається в фокусі нашої уваги», — заявив Ігор Клименко.

Глава МВС зазначив, що комплексна реформа правоохоронної системи — це частина переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу. Також він наголосив, що без модернізації правоохоронної системи, підвищення її прозорості, підзвітності та рівня суспільної довіри неможливо збудувати ефективну й сучасну державу європейського зразка.

«План заходів з реалізації Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку — це дорожня карта глибокої трансформації, яка охоплює всі ключові напрями реформи та визначає чіткі механізми її впровадження. У центрі трансформації — створення чіткої, логічної архітектури правоохоронної системи, в якій кожен орган має визначені повноваження. Це зробить систему зрозумілою, керованою та ефективною», — переконаний очільник МВС.

Як зазначив Ігор Клименко, План заходів містить шість стратегічних напрямів, серед яких: інституційна та правова уніфікація — створення прозорої, логічної та ефективної архітектури правоохоронної системи шляхом усунення дублювання функцій і формування єдиного правового простору; проактивна модель протидії злочинності — основний фокус на запобіганні злочинам; цифрова трансформація та технологічне оновлення — модернізація процесів, запровадження кримінального аналізу і ризикоорієнтованого підходу; євроінтеграція та міжнародна співпраця — гармонізація національного законодавства із правом ЄС, розширення партнерства та посилення взаємосумісності; захист прав людини, довіра та прозорість — утвердження людиноцентричного підходу, гарантування прав потерпілих і свідків, розвиток правосуддя, дружнього до дитини, посилення підзвітності та доброчесності; підтримка ветеранів війни, які повертаються до служби, — створення умов для їхнього працевлаштування.

«Ці зусилля базуються на принципах доброчесності, прозорості й тісної інтеграції в європейський безпековий простір. Ми будуємо систему з нульовою толерантністю до корупції та відкриту для суспільного контролю. Водночас Україна послідовно утверджується як надійний партнер у спільній боротьбі із транснаціональними загрозами», — додав міністр.

Принагідно Ігор Клименко поінформував про безпекові проєкти, які вже активно втілюють у системі МВС. Серед них — розбудова системи «112», модернізація системи оповіщення в регіонах, відкриття та цілодобова робота Координаційного центру інтегрованого управління кордонами та Контактного пункту з питань протидії незаконному обігу зброї.

Суттєвий перегляд роботи правоохоронних органів

Із вітальним словом до присутніх звернулася віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.

«Реформа правоохоронних органів була однією із семи політичних рекомендацій Єврокомісії, виконання яких дало змогу зробити крок до членства в ЄС. Ідеться про комплексний перегляд роботи правоохоронних органів задля створення ефективної, структурованої системи, яка гарантує баланс і доступ до правосуддя, щоб органи правопорядку могли без перешкод забезпечувати найголовніше — справедливість», — наголосила вона.

Тимчасовий повірений у справах Представництва ЄС в Україні — керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг заявив, що всі ці реформи мають бути людиноцентричними, впроваджуватися а атмосфері відкритості та доброчесності, відповідно до європейських стандартів.

Голова Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України Рольф Холмбо зазначив, що імплементація Комплексної стратегії реформування органів правопорядку та Плану заходів до неї — ключова вимога для вступу України до ЄС. Він відзначив роботу Міністерства внутрішніх справ на цьому шляху і запевнив у непохитній підтримці в реалізації цього плану.

«Ми глибоко захоплені здатністю України здійснювати цей всеосяжний трансформаційний процес реформування в умовах повномасштабної війни. Я сумніваюся, що ми коли-небудь бачили такий рівень послідовності в реформах за таких обставин. Це акт стійкості та чітка заява про рішучість України захистити своє майбутнє в Європі. Завдання полягає в тому, щоб поширити реформи по всій країні і зробити їх глибокими, тривалими та незворотними. Це трансформаційний процес, який міцно вкорінить Україну в європейській сім’ї демократичних держав», — наголосив Рольф Холмбо.

Під час конференції заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв презентував План заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023—2027 роки, до реалізації якого залучено майже 50 суб’єктів. Це державні органи, військові адміністрації, громадські організації та наукові установи.

«Успішна реалізація цього Плану заходів дасть змогу перейти на якісно новий рівень функціонування правоохоронної системи. Для громадян це означатиме реальні та відчутні зміни, а для правоохоронних органів — перехід до проактивної аналітичної моделі діяльності, в якій рішення ухвалюють на основі даних і оцінки ризиків, а не застарілих показниках. Ідеться про побудову інституцій, що діятимуть за уніфікованими правилами без дублювання функцій», — сказав заступник міністра.

Захід став майданчиком для конструктивного діалогу та демонстрацією єдності зусиль держави, міжнародних партнерів і громадянського суспільства на шляху до євроінтеграції.

Джерело: Департамент комунікацій МВС України