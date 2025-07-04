Президент Володимир Зеленський провів у середу зустріч із представниками компаній — членів Американської торговельної палати в Україні. На ній були присутні представники Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI та президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

«Хочу подякувати американському бізнесу, який присутній в Україні, за те, що створюєте і, напевно, найголовніше — зберігаєте робочі місця. Ваша присутність — це сигнали, і це говорить про стабільність в Україні», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує всю надану від Сполучених Штатів допомогу та двопартійну підтримку. Для нашої країни важливі стабільні відносини зі США.

«Сигнали щодо ризиків зменшення або уповільнення допомоги з боку США — гадаю, що ми всі не зацікавлені в цьому. Ні американський бізнес, ні український бізнес, бо системи Patriot не обирають, кого захищати в Україні від російського агресора. Системи ППО, інший захист зберігають життя, можливості та виробничі спроможності абсолютно всім», — переконаний Президент.

Андрій Гундер відзначив стійкість України в умовах війни і зауважив, що 88 відсотків компаній-членів палати мають співробітників, які служать у ЗСУ. Він повідомив, що 53 відсотки компаній зазнали пошкоджень своїх потужностей та офісів унаслідок російських обстрілів.

«Одна з речей, про яку ми завжди просимо американський уряд, — надавати захист американському бізнесу, який перебуває тут, надавати ракети до Patriot», — сказав він.

Учасники зустрічі наголосили, що важливо продовжувати підтримку та посилювати протиповітряну оборону України.

Президент зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці зі Сполученими Штатами в галузі ОПК та економічному партнерстві.

За словами тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля, створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови — довготривала інвестиція в незалежність України та її майбутнє.

«Ми знаємо, що шлях попереду не буде простим, але він сповнений можливостей. І зі сміливим лідерством, стійким приватним сектором та міцною українсько-американською співпрацею Україна постане не просто як відновлена, а як процвітаюча незалежна держава зростання та стабільності в регіоні», — наголосив він.

Представник TechMet Володимир Ігнащенко акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення.

Генеральний директор Microsoft Ukraine Леонід Полупан зазначив, що компанія мала високий рівень співпраці з державою ще до початку повномасштабної війни та налаштована тісно взаємодіяти надалі в напрямах кібербезпеки та найновіших розробок у сфері штучного інтелекту.

Операційний директор CEMARK (a CRH company), що має три цементні заводи в Україні, Жоао Моура розповів, що компанія під час війни інвестувала у створення сучасного термінала в Київській області та технічну лабораторію. Він відзначив підтримку іноземних інвесторів від держави.

Генеральний директор Boeing Україна Артур Лесніковський наголосив, що офіс компанії нещодавно було пошкоджено внаслідок російських обстрілів, але попри це всі співробітники продовжують працювати над проєктами. Зокрема, керівники оборонного підрозділу співпрацюють із представниками уряду щодо можливостей поглиблення технічної взаємодії.

Представники компаній KBR та Shield AI розповіли про своє бачення розвитку співпраці з Україною в оборонній галузі.

Співзасновниця і головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна відзначила важливість удосконалення пенсійної системи та створення внутрішніх ринків капіталу. Вона подякувала за ухвалення закону про множинне громадянство.

Володимир Зеленський зазначив, що держава співпрацюватиме з американським бізнесом в обговоренні та розв’язанні всіх проблемних питань.

Джерело: Офіс Президента