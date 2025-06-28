Під час Форуму держави та бізнесу: від діалогу до партнерства Президент і Прем’єр-міністр наголосили на важливій ролі приватного сектору економіки в обороноздатності країни

Президент України Володимир Зеленський доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску. Про це глава держави повідомив під час виступу на Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства.

Володимир Зеленський подякував представникам бізнесу за те, що вони в Україні, з Україною та забезпечують основу для нормального життя людей.

«Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу — так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах», — сказав він.

Крім того, Президент розширив склад Ради з питань підтримки підприємництва та підписав відповідний указ. Глава держави закликав усіх, хто долучається до її роботи, бути максимально активними.

За словами Володимира Зеленського, український бізнес разом із державою забезпечує понад 40% зброї для захисту нашої незалежності. Українські інновації, зокрема інноваційні рішення підприємців, дають змогу технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни.

«Завдяки українському підприємництву й усім тим умовам, які ми створили як держава, виникла й фактично нова галузь нашого вітчизняного виробництва, яка стала одразу однією з передових у світі, — виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї нині», — зазначив Президент.

Він наголосив, що для стійкості України також важливе економічне зростання. Саме тому потрібен діалог держави з підприємцями, програми підтримки бізнесу та залучення інвестицій.

Володимир Зеленський зауважив, що вперше в історії Україна реалізує системну роботу з країнами-партнерами для інвестицій у виготовлення зброї. За його словами, мільярди доларів інвестицій надходять у вітчизняне виробництво зброї, техніки та обладнання. Крім того, є хороший результат зустрічі з «Групою семи» та успішна робота з партнерами з ЄС.

«Наша міжнародна робота та рішення партнерів про довготривалі програми підтримки України говорять про те, що світ вірить у нас, вірить в Україну. І це важливо для захисту України, для нашої армії, для всіх наших людей, і зокрема для бізнесу», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський також відзначив ефективність політики підтримки українського бізнесу «Зроблено в Україні». Загалом державними програмами вже скористалися понад 70 тисяч підприємств і підприємців. Україна їх не лише зберігатиме, а й розширюватиме.

«Навіть у таких жорстких умовах війни Україна може спиратися на своїх підприємців — на наше вітчизняне, українське виробництво, нашу українську логістику, наші українські послуги в усіх галузях — від безпеки до повсякденного життя людей, — на українські розробки та інвестиції», — акцентував Президент.

За п’ять місяців цього року бізнес сплатив до державного бюджету податків та зборів на суму понад 1,5 трлн грн. Про це повідомив під час форуму Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Усі свої внутрішні ресурси ми спрямовуємо на наші Сили безпеки та оборони. Успішна робота бізнесу конвертується в безпекові дивіденди для всіх українців. У зброю, амуніцію, грошове забезпечення захисників та захисниць. Приватний сектор економіки був, є і буде ядром обороноздатності держави», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що взаємодія уряду та бізнес-спільноти відбувається постійно у форматі відвертої розмови.

«За підсумками останньої нашої зустрічі опрацьовуємо близько 20 завдань. Зокрема, щодо лібералізації валютного регулювання, експорту агропродукції, сприяння релокованим підприємствам та багато інших питань», — зазначив Денис Шмигаль та додав, що також працює платформа «Пульс», де можна залишати відгуки про якість державних послуг.

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд працює в кількох напрямах для поліпшення бізнес-середовища в країні. Перший — комплексна дерегуляція. За його словами, скасовано вже приблизно 2 тисячі регуляторних інструментів у різних галузях економіки, в парламент подано законопроєкт щодо усунення ще понад 60 регуляторних бюрократичних бар’єрів.

Другим напрямом урядової підтримки бізнесу Денис Шмигаль назвав цифровізацію.

«Близько 30 послуг та цифрових документів доступні в застосунку «Дія», і ще понад 130 — на порталі «Дія». Запровадили сервіс «е-Підприємець», у якому об’єднали 13 послуг для тих, хто хоче започаткувати і розвивати власний бізнес», — зазначив Прем’єр. Він також нагадав, що нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення онлайн-кабінету підприємця на платформі «Дія.Бізнес».

Важливий напрям підтримки, за словами Дениса Шмигаля, — ініційована Президентом України комплексна програма «Зроблено в Україні».

Він повідомив, що за час повномасштабної війни підприємці отримали 319 млрд грн пільгових кредитів за програмою «5—7—9%», більш ніж 7 млрд грн мікрогрантів на започаткування власної справи, майже 5 млрд грн — на облаштування переробних потужностей. Підтримка українського експорту становила понад 25 млрд грн. Уряд компенсує 25% вартості української агротехніки та 15% вартості промислової техніки й енергетичного обладнання. Зареєстровано приблизно сотню індустріальних парків.

«Ми бачимо бізнес як драйвера та активного учасника повоєнної відбудови України. У наших планах — на повну силу активувати механізми державно-приватного партнерства, щоб усі сторони отримали максимальну вигоду», — підсумував Денис Шмигаль.

Джерела: Офіс Президента Департамент комунікацій Секретаріату КМУ