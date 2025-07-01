Урочисті заходи відбулися в Києві на Софійській площі. Там були присутні перша леді Олена Зеленська, Президент Польщі Анджей Дуда, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, урядовці, керівництво Офісу Президента, представники іноземних дипломатичних місій та українці, які працюють заради нашої держави в різних сферах діяльності.

«Ми відзначаємо День Конституції України — нашої держави, нашого народу. Перше слово її першої статті — «Україна». І це відображає нашу головну мету, наше завдання: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обов’язок, — наголосив глава держави. — Наші воїни, наші волонтери, медики, учителі, митці, наші спортсмени, мільйони українських громадян — усе це люди, чиї дух і витримка відповідають викликам часу. Люди, яких війна позбавила сну, відпочинку. Війна змінила їхнє життя, обмежила права, але вони роблять більше, ніж межі конституційних обов’язків. Роблять не за вимогами закону, а за покликом серця».

Володимир Зеленський зазначив, що наші люди своїм прикладом, справами та подвигами наповнюють сторінки Конституції життям.

Глава держави передав рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Посмертно найвищого державного звання удостоєні:

солдат Остап Макаров. На початку повномасштабного вторгнення як доброволець захищав Київ. Пізніше обороняв Запорізьку область, де 9 червня 2023 року група снайперів потрапила під обстріл. Остап Макаров разом із побратимами вирушив їм на допомогу. Пройшов пів кілометра замінованим полем і забрав пораненого, але сам, підірвавшись на міні, втратив руку, коли повертався. Попри це Остап Макаров продовжив відстрілюватись. Утім разом із побратимами воїн загинув унаслідок мінометного ворожого вогню;

полковник Віктор Поливяний. З початком вторгнення рф не допустив висадки ворожого морського десанту в Одесі та на Одещині. Під його керівництвом було знищено понад 700 повітряних цілей. Віктор Поливяний побудував систему зенітного ракетного прикриття, що допомогло звільнити острів Зміїний. 14 січня торік підрозділ полковника вперше в історії Повітряних сил ЗСУ знищив А-50 та Іл-22. Віктор Поливяний загинув торік 1 вересня внаслідок удару «іскандером» по позиції підрозділу;

старший лейтенант Микола Скидан. Брав участь у боях на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Сумщині. Евакуював поранених побратимів, а потім повернувся на позиції відбивати штурми. Під час одного з боїв його розвідувальній групі загрожувало оточення та знищення. Микола Скидан наказав підлеглим залишити поле бою, а сам забезпечив її відхід. Унаслідок близького розриву ворожого FPV-дрона Микола Скидан зазнав не сумісного з життям поранення;

журналістка, волонтерка й парамедик Ірина Цибух. З 2015 року рятувала поранених воїнів. До початку повномасштабного вторгнення працювала в освітніх проєктах для дітей на сході України. У перші дні повномасштабної війни долучилася до добровольчого батальйону «Госпітальєри» та евакуювала і врятувала багато наших воїнів. Працювала над медіапроєктами, була ініціаторкою вшанування полеглих хвилиною мовчання щодня о 9-й ранку, активно опікувалася політикою пам’яті та була громадською діячкою. Загинула торік 29 травня під час ротації на харківському напрямку.

Найвищу нагороду особисто отримали два Герої України:

молодший лейтенант Петро Герасимович. У 2014—2019 роках виконував завдання в зоні проведення АТО та ООС. У березні 2022 року замінував і знищив логістичні шляхи окупантів на Київщині. Торік на Донеччині вів бій, перебуваючи під обстрілом з ворожого вогнемета, але зазнав численних поранень від удару «шахеда». Тепер проходить реабілітацію. Загалом Петро Герасимович знищив 49 окупантів, шість БМП, три танки, БпЛА «Орлан», два автомобілі «Урал», КамАЗ із боєприпасами та 120-міліметровий міномет;

молодший сержант Олександр Іванцов. 25 березня 2022 року добровольцем узяв участь у надскладній операції ГУР. У групі десанту гвинтокрилом дістався до заводу «Азовсталь». Відбивав ворожі атаки на лівому березі Маріуполя та знищив 20 окупантів. Самостійно вийшов з оточення, пройшовши понад 100 км окупованої території Донеччини. Тепер Олександр Іванцов знищує озброєння й техніку ворога на Донеччині та Луганщині.

Подвиги відповідають вимогам часу

Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

старший солдат Олег Ковальчук. Захищає Україну вже дев’ятий рік. Від початку цього року виконав багато результативних бойових завдань з використанням ударних БпЛА-камікадзе на Донеччині. Зокрема, знищив БМП, два мотоцикли з піхотою та бойову броньовану машину. Ліквідував дев’ятеро окупантів, вісім автомобілів з піхотою, військовий багі з особовим складом, ворожу гармату та дві МТ-ЛБ;

полковник Михайло Курах. Командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Торік у березні — червні його підрозділ зупинив ворога в Тернах на Донеччині. Із серпня дотепер бригада утримує смуги відповідальності на Курщині. У боях підлеглі під його командуванням знищили приблизно 550 окупантів і 100 одиниць техніки.

Глава держави відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів, «За мужність» І—ІІІ ступенів, Княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького. Президент також вручив нагороди священникам, спортсменам, освітянам, волонтерам, артистам і журналістам та присвоїв почесні звання. Зокрема, директор ліцею №1 у Гостомелі Володимир Захлюпаний, який 30 років працює з дітьми, отримав звання «Заслужений працівник освіти України». Його сина під час окупації вбили росіяни, але він не зламався й продовжує присвячувати життя сотням інших дітей.

Глава держави вручив орден Свободи Президентові Польщі Анджею Дуді.

«У перший місяць війни ми щодня, щоночі були постійно на зв’язку, 24/7. Коли поляки допомагали багатьом нашим українцям, коли ми з тобою працювали, коли відкривали перший хаб у Жешуві — я це дуже добре пам’ятаю, — звідки потім доставляли таку важливу зброю — такий важливий порятунок, таку важливу допомогу для нашої армії, для всього нашого народу. Щоб вистояти, щоб не впасти, щоб жити. І мати можливість стояти тут», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив бойові прапори командирам підрозділів: 300 навчального танкового полку 169 навчального центру імені князя Ярослава Мудрого, 5 окремого полку зв’язку та 534 окремого інженерно-саперного батальйону 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Відзнаки Президента України «За мужність та відвагу» отримали 47 окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗСУ, а також 17 Полтавська бригада «Рейд», 34 Херсонський полк і 50 полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України.

Глава держави передав командирам стрічки почесних найменувань: 118 окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ присвоєно найменування «імені отамана Лютого-Лютенка», 1 полку Національної гвардії України — «Кодацький» і 35 полку Національної гвардії України — «Сумський».

Важливо зберегти взаєморозуміння

У День Конституції України Президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та Президент Польщі Анджей Дуда вшанували пам’ять українських захисників і захисниць, які віддали життя заради України. Вони поклали квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі в Києві та вшанували пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання.

У Києві глава держави провів зустріч з Анджеєм Дудою, який приїхав в Україну перед завершенням свого президентського строку. Володимир Зеленський зазначив, що Анджей Дуда — особливий гість, який був з Україною з перших секунд повномасштабної війни.

«Хочу подякувати ще раз тобі особисто за все, що ми зробили разом із тобою, разом із Польщею. За твою допомогу, спільні важливі вчасні рішення, за кожен твій візит. Сьогодні це фактично твій прощальний візит як чинного Президента Польщі, але ми завжди будемо раді тебе бачити в Україні як друга й дуже сміливу людину», — зазначив він.

Він нагадав, що від початку російського вторгнення Польща надала Україні значну оборонну підтримку. Завжди була з Україною на всіх міжнародних майданчиках: у ЄС, НАТО, в діалозі з іншими партнерами.

«Для нас надзвичайно важливо зберегти такий характер відносин, таку підтримку, таке взаєморозуміння між нашими націями. Принцип добросусідства, принцип «За нашу і вашу свободу», принцип «Вирішувати будь-яку проблему через дуже поважний діалог» — усе це має зберігатися», — переконаний Володимир Зеленський.

Під час зустрічі президенти говорили про подальший розвиток відносин між країнами, безпекову ситуацію в регіоні та світі, стан дипломатії, відносини та можливі рішення на рівні ЄС і в координації з партнерами з НАТО за підсумками саміту в Гаазі. Цими місяцями реалізовують важливі українсько-польські домовленості в оборонній співпраці.

Президент Польщі відзначив зацікавленість польських компаній у відбудові України та розширенні присутності в ній. За його словами, важливе зростання товарообігу між країнами та розвиток торгівлі.

Анджей Дуда зазначив, що для нього честь — отримати сьогодні від Володимира Зеленського орден Свободи, і ця нагорода має для нього велике особисте значення.

«Я не мав ніколи сумніву як Президент Республіки Польща, що стояти пліч-о-пліч з Україною, яку представляє Президент Володимир Зеленський, дуже важливо для безпеки Польщі», — наголосив Анджей Дуда. Він висловив сподівання, що зв’язки, які склалися останніми роками між багатьма поляками й українцями, стануть фундаментом для нових відносин між двома народами.

«Завдяки добрій співпраці нам вдасться вирішити всі історичні питання, які є такими болісними між нашими народами», — сказав Анджей Дуда, подякувавши українській стороні за розуміння та ухвалені рішення, які уможливили ексгумаційні роботи щодо загиблих поляків.

Того самого дня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль теж провів зустріч із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Глава українського уряду подякував Анджею Дуді за особисті зусилля у підтримці нашої держави та привітав з нагородою від Президента України — орденом Свободи, однією з найвищих відзнак країни. Денис Шмигаль зазначив, що Україна цінує послідовну позицію Президента Польщі щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. Сторони також обговорили ситуацію на фронті.

«Очікуємо подальшої підтримки від Європи, зокрема через програму SAFE та план ReArm Europe — ключові ініціативи ЄС в галузі безпеки та оборони. Налаштовані ефективно використовувати ці інструменти для посилення оборонного виробництва», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того, йшлося і про санкційну політику проти рф. Глава уряду наголосив на важливості запровадження 18-го пакета санкцій; вони мають бути сильнішими і відчутнішими для посилення тиску на агресора, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

Окремо Денис Шмигаль та Анджей Дуда зупинилися на питанні російських заморожених активів.

«Вдячні за запуск програми ERA, яка є допомогою нашої економіки. Проте цього недостатньо. Необхідно знайти чіткий політичний і юридичний механізм для повноцінної конфіскації цих активів з подальшим спрямуванням на відбудову України та зміцнення нашої та європейської безпеки», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Джерела: Офіс Президента, Департамент комунікацій Секретаріату КМУ