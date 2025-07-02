Підтримати зусилля України та спільно працювати над урегулюванням продовольчої кризи, спричиненої агресією росії, закликав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на відкритті IV Міжнародної конференції з фінансування розвитку, яка відбувається в Іспанії.

«Україна завжди була житницею для всього світу, надійним донором глобальної продовольчої безпеки. Щороку наші фермери та аграрії допомагали годувати сотні мільйонів людей у різних куточках планети. Ми пишалися тим, що український хліб дає силу дітям в Африці й Азії», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що російська неспровокована агресія поставила під удар глобальну продовольчу безпеку. Зокрема, росія блокувала українські порти, переривала логістичні ланцюги, а частину родючих сільськогосподарських угідь заміновано.

«За даними ООН, наслідком війни може стати те, що до 2030 року ще десятки мільйонів людей у світі опиняться в умовах хронічного голоду. І все це через війну, яку розв’язала проти нас росія», — сказав Денис Шмигаль.

Він наголосив, що Україна залишається надійним партнером і донором стабільності навіть в умовах війни. Як нагадав Денис Шмигаль, завдяки підтримці ООН і партнерів діяла Чорноморська зернова ініціатива, що забезпечила постачання українського зерна до країн, які його найбільше потребували, а в межах програми Grain from Ukraine відбувається постачання продовольства найбільш нужденним на африканському й азійському континентах.

За словами Дениса Шмигаля, Україна разом з партнерами веде боротьбу на фінансовому фронті, захищаючи прозорість і стабільність міжнародної фінансової системи. У цьому контексті Прем’єр-міністр відзначив роль і підтримку від Групи з протидії відмиванню грошей (FATF) і аналогічних органів. Він зазначив, що Україна закликає країни-учасниці FATF розглянути питання про внесення росії до переліку юрисдикцій високого ризику, а також спільно створити правовий механізм, що дав би змогу конфіскувати заморожені російські активи і спрямувати їх на відновлення України.

Під час робочого візиту урядової делегації до Іспанії відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Глава українського уряду наголосив на важливості підтримки втілення Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарних програм для України й українців, до яких особисто долучився Генеральний секретар ООН. Сторони розглянули питання необхідності посилення тиску на рф та подальшої допомоги нашій державі. Денис Шмигаль поінформував Антоніу Гутерреша про атаки ворога безпілотниками і ракетами на українські міста.

«росія не прагне домовлятися, тому потрібно змусити її до миру через системний міжнародний тиск, посилення санкцій і надання Україні необхідної зброї для захисту. Дякую ООН за це розуміння», — сказав Прем’єр-міністр.

На зустрічі також ішлося про розмінування українських територій.

«Площа потенційно замінованих українських земель нині становить майже 137 тисяч квадратних кілометрів. Активно працюють оператори протимінної діяльності, але обсяг роботи залишається великим», — зазначив Денис Шмигаль і нагадав, що Україна потребує додаткової підтримки від партнерів у цьому напрямі.

На полях Конференції ООН з фінансування розвитку Прем’єр-міністр України зустрівся із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили питання сталого фінансування нашої держави на 2026—2027 роки для підтримки економіки та відновлення. Окрему увагу приділили темі європейської інтеграції.

«Розраховуємо відкрити переговори за кластерами вже цього року», — зазначив Денис Шмигаль. Він додав, що під час зустрічі Президент Єврокомісії запевнила в повній підтримці інституцій ЄС подальшого просування України у цьому напрямі.

Глава уряду поінформував Урсулу фон дер Ляєн про ситуацію на фронті та подякував їй і загалом Єврокомісії за важливу підтримку України в оборонному секторі.

Про продовольчу безпеку йшлося й на зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із Президентом Кенії Вільямом Руто: «Попри війну, Україна залишається гарантом глобальної продовольчої стабільності. росія краде українське зерно, цілеспрямовано атакує наші порти та зерносховища. Це становить пряму загрозу не лише країнам Африки, а й усьому світові», — зазначив глава українського уряду.

Сторони обговорили практичні кроки для посилення співпраці між Україною та Кенією. Приділили увагу підготовці угоди про економічну й торговельну співпрацю, питанням розвитку переробки сільськогосподарської продукції та створення логістичного й аграрного хабів.

Окремою темою, яку розглянули Денис Шмигаль та Вільям Руто, стало питання освіти, серед іншого ініціативи щодо започаткування обміну між закладами вищої освіти.

«Україна відкрита до співпраці в цифровізації, ІТ та космічній галузях», — сказав Денис Шмигаль. Він подякував Кенії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також відданість принципам Статуту ООН.

На полях Конференції ООН з фінансування розвитку Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із Президентом Анголи Жуау Лоренсу.

«Україна високо цінує послідовну позицію Анголи щодо засудження російської агресії. Це вияв солідарності з міжнародним правом і українським народом», — зазначив Денис Шмигаль.

Сторони обговорили важливість спільного тиску на росію.

«Очікуємо, що Ангола займатиме тверду позицію щодо недопущення обходу санкцій», — наголосив глава українського уряду.

Однією із ключових тем зустрічі стали питання аграрної галузі. Денис Шмигаль наголосив, що попри всі спроби росії дестабілізувати ситуацію, Україна залишається гарантом продовольчої безпеки.

«На продовження домовленостей із Президентом Зеленським обговорили створення зернових хабів», — зазначив Прем’єр-міністр.

Ішлося й про співпрацю в інших галузях. А на закінчення зустрічі Денис Шмигаль передав Жуау Лоренсу запрошення від Президента Володимира Зеленського відвідати Україну.

«Віримо у поглиблення українсько-ангольського діалогу та співпраці на глобальному рівні», — зазначив глава уряду.

На полях Конференції ООН відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Об’єднаних Арабських Еміратів Рім бінт Ібрагім Аль Хашимі. Сторони розглянули питання реалізації Угоди про всеосяжне економічне партнерство (CEPA) та домовилися якнайшвидше провести засідання Міжурядової комісії для прискорення економічної співпраці.

«ОАЕ зацікавлені в концесійних проєктах у портовій інфраструктурі та аграрній галузі. Запропонував спільну реалізацію ініціатив у галузі зрошення, що дасть змогу значно підвищити продуктивність сільськогосподарських земель в Україні», — повідомив глава українського уряду.

На зустрічі досягнуто домовленостей щодо поглиблення та розвитку партнерства країн у галузях космосу та ІТ.

Денис Шмигаль подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за активну роль у звільненні українських військовополонених: «Це справжній вияв гуманності й солідарності».

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ