Україна і Рада Європи уклали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти нашої країни

У Страсбурзі Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Перед цим вони провели зустріч, на якій підсумували результати роботи щодо створення Спецтрибуналу. Президент назвав важливим досягненням те, що в статуті Спеціального трибуналу чітко зазначено: відповідальність за злочини нестимуть глава держави, глава уряду та міністр закордонних справ — без жодної згадки про персональні імунітети. Це означає, що вони не уникнуть покарання навіть після того, як уже не обійматимуть свої посади.

Кроки до справжніх звинувачень і вироків Кроки до справжніх звинувачень і вироків

Судитимуть росіян та їхніх спільників, відповідальних за злочин агресії проти України, у Гаазі — місті справедливості та міжнародного правосуддя.

«Угода і цей трибунал дають нам справжній шанс забезпечити справедливість за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають необхідних інструментів для цього. Ми повинні чітко показати: агресія призводить до покарання. І ми маємо зробити це разом — усією Європою», — сказав Президент.

Спеціальний трибунал також співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом. Провадження можуть розслідувати паралельно обидві інституції, не перешкоджаючи роботі одна одної.

«Уже минуло 11 років із початку російської агресії проти України та понад три роки — з початку повномасштабного вторгнення. Кожна інституція має свою роль. Для Ради Європи ця роль — справедливість і відповідальність», — підсумував Ален Берсе.

До роботи щодо створення Спецтрибуналу долучилися 39 держав, ЄС і Рада Європи. Підготовка тривала понад два роки. 9 травня у Львові коаліція держав офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу.

Україна та держави-партнери мають докласти всіх зусиль, щоб кожен російський воєнний злочинець постав перед правосуддям за злочин агресії. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед представниками парламентів країн — членів ПАРЄ в Страсбурзі.

Глава держави подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за підтримку України та ухвалення майже 30 резолюцій.

«Ваша чітка політична позиція щодо визнання дій росії злочином агресії, підтримки справедливого завершення війни та відкидання будь-яких спроб легітимізувати російську окупацію наших українських територій допомогла сформувати політичну реакцію всієї Європи», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський нагадав, що саме Європа створила механізми, які дали змогу притягнути до відповідальності агресорів і міжнародних злочинців. Зокрема це Нюрнберзький трибунал і Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії.

Президент зауважив, що саме в ПАРЄ вперше пролунав заклик до створення трибуналу щодо злочину російської агресії, і нині ця ідея здобуває реальну підтримку від країн-партнерів у Європі та за її межами. Глава держави подякував Комітету міністрів Ради Європи, який підтримав рішення про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Тепер ми маємо зробити реальні кроки для того, щоб він запрацював. А для цього потрібна міцна політична й правова співпраця, щоб забезпечити правосуддя для кожного російського воєнного злочинця. Включно з путіним. І це той шлях, який ми маємо пройти — аж до справжніх звинувачень і справжніх вироків», — наголосив глава держави.

Президент акцентував, що військова підтримка України, жорсткі санкції проти росії та тиск на агресора важливі. Але водночас важливе правосуддя, і воно має працювати.

«Гаага — ідеальне місце для цього. Гаага чекає на здійснення правосуддя. Дякую всім, хто сприяє цьому», — зазначив Володимир Зеленський.

Зобов’язання НАТО зберігаються

На полях саміту НАТО в Гаазі Президент України провів зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Володимир Зеленський відзначив лідерство Дональда Трампа в прагненні завершити війну росії проти України справедливим і стійким миром. Глава держави наголосив, що Україна підтримує позицію США щодо припинення вогню, але росія не робить жодних кроків у цьому напрямі та продовжує свою агресію.

Президент України розповів про два раунди перемовин із російськими представниками у Стамбулі, єдиним результатом яких став обмін полоненими та повернення тіл загиблих воїнів. Глава держави акцентував, що при цьому росія передала також тіла своїх військових, деякі — навіть із паспортами, а також поінформував про ситуацію на фронті та збільшення кількості масованих російських ударів по цивільній інфраструктурі та людях.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили практичні кроки щодо посилення української армії відповідними засобами та захист життів українців. Зокрема, ішлося про зміцнення протиповітряної оборони України. Домовилися продовжити цей діалог із залученням європейських партнерів.

Крім того, президенти України та США говорили про перспективи співпраці щодо спільного виробництва зброї та засобів РЕБ.

Лідери також приділили увагу ситуації довкола ірану. Володимир Зеленський зазначив, що обмеження можливостей ірану співпрацювати з іншими режимами не лише сприятиме безпеці на Близькому Сході, а й впливатиме на досягнення миру для України.

У межах саміту НАТО в Гаазі Президент України провів зустріч із лідерами держав формату E5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща) та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Сторони докладно обговорили важливість зміцнення повітряного щита України на тлі збільшення кількості ударів, яких росія завдає по цивільних. Передусім ішлося про системи ППО та перехоплювачів іранських «шахедів».

Володимир Зеленський поінформував, що росія посилює свої наступальні операції та не демонструє бажання закінчувати війну. Саме тому необхідно посилювати тиск на рф, насамперед в енергетичному та банківському секторах, проти тіньового флоту, а також запроваджувати вторинні санкції.

Президент відзначив важливість того, що Україна може розраховувати на Альянс та держави — члени НАТО.

«Дякуємо вам за велику підтримку нашого народу, наших воїнів. Протиповітряна оборона, навчальні місії з реактивними літаками та нові пакети допомоги — дякуємо за це», — сказав глава держави.

Марк Рютте зазначив, що цей саміт дав чіткий сигнал: зобов’язання НАТО перед Україною зберігаються, це закріплено в декларації саміту.

«Можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому, щоб ви могли захистити себе, щоб були сильнішими за столом переговорів, щоб могли стримувати агресію в майбутньому і на вашому незворотному шляху до НАТО», — наголосив Генсек Альянсу.

Марк Рютте нагадав, що країни Е5 та інші партнери вже оголосили про значну підтримку, включно із системами ППО, танками, БМП, артилерійськими системами, дронами та боєприпасами. Крім того, Альянс має понад 70 проєктів, спрямованих на розбудову майбутніх сил та сектору безпеки України, і це робить шлях України до НАТО незворотним.

У Страсбурзі Володимир Зеленський також провів зустріч із Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Теодоросом Русопулосом.

Глава держави відзначив, що ПАРЄ була першим міжнародним органом, який підтримав ідею України про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії. Президент подякував за те, що на кожній сесії ПАРЄ приділяють особливу увагу війні росії проти України, зокрема постраждалим від російської агресії дітям, та ухвалюють важливі резолюції.

Джерело: Офіс Президента