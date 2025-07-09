Офіційна презентація цифрового простору в «Дії», де буде зібрано всі ключові державні послуги для ветеранів та ветеранок, відбулася в понеділок у Києві. Простір забезпечує простий, швидкий і безбар’єрний доступ — без черг, паперової тяганини, зайвих кроків. Його інтегровано в розділ «Послуги» застосунку «Дія», що забезпечує зручний доступ без необхідності шукати сервіси в загальному інтерфейсі.

Участь у заході взяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, представники команди «Дія», ветеранської спільноти та міжнародних партнерів.

Уряд робить черговий крок у напрямі системної підтримки ветеранів, презентуючи цифрову екосистему «Ветеран Pro». Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на заході, присвяченому втіленню проєкту. За його словами, ця інноваційна платформа дає доступ ветеранам до наявних державних сервісів підтримки. Це зокрема програми для адаптації, розвитку і реалізації в цивільному житті. Серед них «єОселя», «єВідновлення», ветеранські гранти, щоквартальна грошова допомога на ветеранський спорт, пошук фахівця із супроводу та багато інших можливостей.

«Екосистема оновлюватиметься, розвиватиметься, зростатиме. До неї вноситимуть нові послуги й ініціативи, потрібні нашим захисникам і захисницям. Ветерани зберегли Україну. Тому місія суспільства та влади — пам’ятати, шанувати й підтримувати наших героїв», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він додав, що на сьогодні статус ветерана мають 1,3 мільйона українців і уряд працює над створенням розгалуженої мережі підтримки, щоб жоден ветеран не залишився без уваги та допомоги.

«Маємо чотири ключові структурні елементи цієї інфраструктури», — повідомив Денис Шмигаль і додав, що відновлення здоров’я та реабілітація захисників і захисниць — перший її елемент. Глава уряду наголосив, що стратегічна мета — відкрити в усіх регіонах сучасні центри реабілітації для військовослужбовців та ветеранів.

Ще один напрям, над яким працює уряд, — житло для ветеранів та їхніх рідних. Торік, за словами Дениса Шмигаля, майже 4,6 тисячі ветеранських родин отримали грошову компенсацію на придбання житла. Нещодавно уряд спрямував до регіонів ще майже 4 мільярди гривень, що дасть змогу забезпечити новим помешканням 1600 сімей.

«Третій елемент підтримки ветеранів — робота або можливості започаткувати й розвивати власну справу. Через центри профтехосвіти, через отримання ваучерів на навчання або через центри ветеранського розвитку можна здобути нову професію», — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що триває адаптація робочих місць під потреби захисників.

Важливим напрямом підтримки залишається дебюрократизація та цифровізація усіх процедур для ветеранів.

Отже, «Ветеран Pro» — окремий розділ у застосунку «Дія», який забезпечує швидкий доступ до всіх ключових державних послуг за принципом єдиного вікна, що дає змогу уникнути паперової тяганини, багатоетапної бюрократії та надмірного навантаження на ветеранів і ветеранок під час звернення до держави.

На заході учасники побачили відеодемонстрацію функціоналу «Ветеран Pro» і тестування сервісу, яке провела ветеранка Ольга Бенда.

Панельна дискусія «Розвиток цифрових сервісів для ветеранів» зібрала представників держави, ветеранської спільноти та міжнародних проєктів, які працюють у царинах цифровізації та підтримки ветеранів. Серед учасників панельної дискусії Олег Шиманський, заступник міністра у справах ветеранів, Ігор Салій, офіцер Центру масштабування технологічних рішень, менеджер спільноти Invictus Games в Україні, учасник United States Air Force and Marine Corps Trials 2024, Данило Молчанов, керівник проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), який підтримує розбудову цифрових сервісів у сфері публічного управління, Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України, начальник рекрутингу 475 окремого штурмового батальйону «CODE 9.2» 92 окремої штурмової бригади.

Під час обговорення учасники наголосили на необхідності залучення ветеранської спільноти до створення цифрових рішень, важливості спрощення процедур доступу до державних сервісів та потребі масштабування вдалих практик на місцевий рівень. Ішлося про перспективи інтеграції сервісів «Ветеран Pro» з медичними, освітніми та реабілітаційними ініціативами, а також плани створення кабінету ветерана.

Нагадуємо, «Ветеран Pro» доступний після встановлення мобільного додатка «Дія» на пристрій з доступом до інтернету. Для користування потрібна електронна ідентифікація через «Дію», реєстраційний номер платника податків та електрон-не посвідчення ветерана.

Презентація стала не лише демонстрацією нового цифрового простору, а й платформою для діалогу між державою, ветеранською спільнотою та міжнародними партнерами.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Міністерство у справах ветеранів