За словами Прем’єра, одноразова допомога після народження дитини зросте до 50 тисяч гривень

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на вчорашньому урядовому засіданні.

«Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тисячі гривень до 50 тисяч гривень. Також істотно збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менш як 1000 гривень, а після ухвалення закону становитиме 7 тисяч гривень на місяць», — зазначив глава уряду.

За його словами, документ також передбачає щомісячні виплати одному з батьків чи опікунові як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір такої виплати визначить Кабінет Міністрів окремо.

«Упроваджуємо програму «єЯсла». Після того як дитині виповниться один рік, батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років», — наголосив Прем’єр.

Він зазначив, що в разі вибору першого варіанта, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень, які можна буде витратити на оплату догляду дитини. Другий варіант передбачає збереження за мамою або татом сплати єдиного соціального внеску до триріччя малюка.

Денис Шмигаль наголосив, що уряд продовжує реалізацію програми «Пакунок малюка» у двох форматах: як натуральну допомогу або як грошову компенсацію обсягом понад 7500 гривень.

Він нагадав, що серед нових заходів підтримки родин — затверджена урядом програма «Пакунок школяра», яка передбачає надання 5000 гривень на кожного першокласника для придбання необхідного шкільного приладдя.

«Ми не просто додаємо нові виплати чи змінюємо їхній механізм. Ми впроваджуємо нову філософію державної підтримки. У центрі уваги — людина, її потреби та можливості», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що докладно про всі опції та як ними можна буде скористатися, повідомить Мінсоцполітики.

Як сказав Прем’єр-міністр, уряд ухвалив рішення на підтримку освітян, ветеранів та щодо підтримки малого й середнього бізнесу. Зокрема, розподілив майже 35 мільярдів гривень освітньої субвенції для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати педагогам у вересні — грудні 2025 року. Крім того, розподілено понад 158 мільйонів гривень на модернізацію шкільних харчоблоків.

Ефективність і піклування

Окрему увагу уряд приділяє захисту прав ветеранів. Майже 322 мільйони гривень буде спрямовано на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів, які вже працюють у майже тисячі громад. За словами Дениса Шмигаля, поставлено мету, щоб кожна громада мала достатньо таких спеціалістів. Він нагадав, що знайти фахівця із супроводу ветеранам тепер простіше завдяки новому цифровому простору «Ветеран Pro».

За час повномасштабної війни українські підприємці отримали майже 323 мільярди гривень у межах програми доступного кредитування «5—7—9%». Для підвищення ефективності цієї програми Кабінет Міністрів удосконалив механізм отримання пільгових кредитів, зокрема уточнено критерії розподілу підприємств за сегментами та збільшено до 80% частку кредиту для новостворених компаній, яку може гарантувати Фонд розвитку підприємництва.

Кабінет Міністрів схвалив рішення Комітету асоціації Україна — ЄС про взаємне відкриття сектору роумінгу. «Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу», — повідомив Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що Європейська комісія погодила надання Україні так званого роумінгового безвізу — приєднання до політики Roam like at Home. Очікується, що з 1 січня 2026 року українські громадяни зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат, а європейські абоненти — на тих самих умовах в Україні. Прем’єр-міністр наголосив, що це важливий крок євроінтеграції України та підтвердження її поступового входження до цифрового простору Європейського Союзу.

Понад 200 угод та меморандумів

Окрему увагу присвятили підсумкам четвертої Конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Римі. Як повідомив Прем’єр-міністр, підписано понад 200 угод та меморандумів на загальну суму понад 13 мільярдів євро.

«URC-2025 продемонструвала непохитну єдність та солідарність міжнародної спільноти. Відновлення України розглядають як глобальний проєкт, успіх якого впливатиме на світову безпеку та світову економіку», — наголосив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що урядова команда повернулася в Україну з конкретними результатами: «Єврокомісія оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України обсягом 500 мільйонів євро. Це гранти, гарантії та інвестиції в капітал для реалізації нових бізнес-проєктів в Україні.

2,3 мільярда євро буде залучено в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Це додаткові інвестиції у відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримка малого і середнього бізнесу.

Світовий банк започаткував нову програму на суму 200 мільйонів доларів для підготовки державних та муніципальних проєктів відбудови. Ще 50 мільйонів доларів банк надасть у вигляді гранта для допомоги українським аграріям.

188 мільйонів доларів заплановано залучити від Японії для зеленої модернізації української промисловості.

Укладено угоди з Європейським інвестиційним банком. На відновлення транспортної інфраструктури наша держава отримає 134 мільйони євро. Ще 200 мільйонів євро — для підтримки та розвитку української гідро енергетики.

З Банком розвитку Ради Європи досягнуто домовленостей про фінансування житлових сертифікатів у межах програми «єВідновлення». Обсяг угоди становить 100 мільйонів євро. Крім того, банк надасть 200 мільйонів євро кредиту для фінансування програми допомоги ВПО.

Норвегія започаткувала ініціативу обсягом 200 мільйонів доларів, щоб відновити постачання тепла та води до осель українців.

Швейцарія протягом десяти років спрямує до України майже 5 мільярдів євро для відновлення в різних секторах економіки.

На конференції започатковано Міжнародну коаліцію з підтримки науки, досліджень та інновацій України, лідер якої — Італія. Створено Глобальний альянс для підтримки дошкільної освіти в Україні. Світовий банк інвестує 30 мільйонів доларів в інклюзивність та модернізацію дошкілля. У межах окремої угоди Литва спрямує 21 мільйон євро на створення нових освітніх просторів.

Українська медицина за підсумками конференції залучила майже 200 мільйонів євро. Це ресурс для оновлення лікарень, розвитку реабілітаційної допомоги, зміцнення механізмів закупівель та багато іншого.

Є важливі домовленості щодо посилення нашої обороноздатності: майже 2,3 мільярда доларів позики від Великої Британії для зміцнення української ППО, а також угоди між підприємствами оборонної індустрії про спільне виробництво та співпрацю», — зазначив глава уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ