На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час четвертої Конференції з фінансування розвитку під егідою ООН

Створення механізму повної конфіскації російських активів — найсправедливіший і найефективніший сспосіб забезпечити фінансову підтримку України. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час багатостороннього круглого столу «Мобілізація та узгодження внутрішніх державних ресурсів» Конференції ООН з фінансування розвитку, яка проходить в Іспанії.

«Злочин агресії повинен мати фінансову відповідь — справедливе спрямування всієї вартості заморожених російських активів на відбудову нашої держави», — наголосив глава українського уряду та додав, що, за оцінками Світового банку, ООН та Європейської комісії, потреби України у відновленні на найближчі роки вже перевищують 500 мільярдів доларів.

Денис Шмигаль зазначив, що сума заморожених російських активів не зможе повністю покрити всі збитки, завдані війною. Саме тому Україна пропонує ще одне джерело фінансування відновлення — запровадження спеціального міжнародного збору на російський експорт.

«Це може бути додатковий податок або тариф на імпорт російських товарів — таких, як нафта та інші ключові ресурси. Надходження від цього збору могли б поповнювати міжнародний фонд відновлення України. Це справедливо. росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що попри війну Україна продовжує шлях реформ і модернізації та цінує підтримку всіх держав, фінансових установ і міжнародних організацій, які протягом останніх трьох років залишаються надійними союзниками та партнерами нашої країни.

«Упевнений, що разом ми знайдемо шлях до сталого миру й процвітання для наших народів», — зазначив глава уряду.

Під час робочого візиту до Королівства Іспанія Прем’єр-міністр провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Глава українського уряду подякував за підтримку нашої країни.

За його словами, загальний обсяг допомоги стано-вить понад 2 млрд євро. «Особливо важлива військова допомога. Іспанські системи протиповітряної оборони допомагають захищати українське небо від російських ракет і дронів», — наголосив Денис Шмигаль.

У цьому контексті сторони обговорили подальше посилення оборонної співпраці, а також актуальні потреби України, передусім у системах протиповітряної оборони.

«Україна пропонує створення спільних вироб-ництв безпілотників та інших оборонних технологій. Також працюємо над рішенням щодо перехоплення російських дронів, які щодня масово атакують українську інфраструктуру», — зазначив Денис Шмигаль.

На зустрічі урядовців ішлося про відновлення України та конфіскацію заморожених російських активів, які, за словами глави уряду, є ключовим фінансовим ресурсом, що має працювати на відбудову нашої держави.

Приділили увагу прем’єр-міністри і питанням євроінтеграції.

«Очікуємо на політичне рішення про початок переговорів про членство в ЄС уже цього року», — висловив сподівання Денис Шмигаль.

Він повідомив, що під час зустрічі досягнуто домовленості про проведення п’ятого засідання Змішаної міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного і промислового співробітництва.

На полях 4-ї Міжнародної конференції з фінансування розвитку від-булася зустріч Прем’єр-

міністра Дениса Шмигаля із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Оділь Рено-Бассо. Сторони обговорили питання допомоги нашій державі. Глава українського уряду відзначив важливість майже 7 млрд євро інвестицій, залучених від початку овномасштаб-

ного вторгнення для підтримки української економіки, зокрема на реалізацію проєктів критичної інфраструктури.

«ЄБРР активно співпрацює з українськими державними компаніями, зокрема Укрзалізницею, Укренерго, Нафтогазом. Особливо вдячний за ухвалення цього року 270 мільйонів євро кредиту

для Нафтогазу на екстрені закупівлі газу», — зазначив Денис Шмигаль.

На зустрічі йшлося і про підготовку до Конференції з відновлення, що відбудеться у Римі в липні.

«Опрацьовуємо підписання важливих документів щодо співпраці з ЄБРР у державному і приватному секторах. Зокрема в галузях енергетики, зв’язку, транспорту. Готуються нові проєкти в містах та громадах. Продовжуємо втілювати наші попередні домовленості, досягнуті на Spring Meetings у Вашингтоні», — повідомив Прем’єр-міністр. Він наголосив, що важливим джерелом фінансування відновлення мають стати конфісковані російські активи.

Посилення співпраці між Україною та Андоррою обговорили прем’єр-міністри країн Денис Шмигаль та Шав’є Еспот Самора. Перша зустріч в історії держав на рівні глав урядів відбулася в Іспандії на полях Конференції ООН з фінансування розвитку.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ