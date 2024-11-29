Переможці всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (МАН) отримали 27 листопада в Києві стипендії Президента України.

«Мені дуже приємно бути разом з вами та мати змогу спілкуватися з нашою талановитою молоддю. Я щиро вдячний усім і кожному, хто бачить своє майбутнє в Україні. Наразі ми здійснюємо реформи в галузі вищої освіти, щоб наша молодь, тобто ви, мала ще кращі, ніж за кордоном, можливості для реалізації свого потенціалу вдома, в Україні», — сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Вдячний батькам, які підтримували своїх дітей, були їхньою опорою та вірили в них навіть у найважчі моменти. Також хочу відзначити учителів і наукових керівників — людей, які змогли розгледіти потенціал у кожному і допомогли його розкрити. А найголовніше — нашим лауреатам, майбутнім науковцям, дослідникам і лідерам. Саме ці талановиті підлітки стануть тими, хто відбудовуватиме нашу країну, зміцнюватиме її і творитиме нову історію України», — зазначив президент МАН Станіслав Довгий.

У церемонії нагородження взяли участь понад 200 стипендіатів з різних регіонів України, а також приблизно 80 наукових керівників, педагогів, батьків і представників освітніх закладів.

Всеукраїнські учнівські олімпіади й конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН — наймасовіші інтелектуальні змагання країни. Щороку у всеукраїнських учнівських олімпіадах беруть участь приблизно 3 мільйони школярів, з яких 2600 манівців й олімпіадників змагаються у фіналі. Переможці олімпіад і конкурсу-захисту отримують фінансову винагороду впродовж року. 2024-го розмір стипендії становить 2600 гривень на місяць.

Мета цих заходів — підтримувати талановиту молодь, розвивати її наукові та творчі здібності, сформувати майбутніх лідерів країни.

Джерело: Міністерство освіти і науки