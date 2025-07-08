Кабінет Міністрів з ініціативи Президента України ухвалив рішення про запровадження нової виплати — «Пакунок школяра». Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання 7 липня.

«Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, а подавати заявку — через «Дію». Гроші можна витратити тільки у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.Міністерство соціальної політики поінформує про початок подання заявок та деталі отримання цієї допомоги.

Прем’єр-міністр наголосив, що виплата не впливатиме на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

«Започаткування «Пакунка школяра» — невеличка частина новацій, які покликані створити умови, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що уряд працює над змінами в соціальній підтримці, однією із ключових складових яких стане нова система підтримки родин із дітьми. Зокрема, розробляють широкий пакет допомоги, в який входять медична, соціальна та освітня.

«Ми відходимо від розрізнених, фрагментованих програм допомоги на користь цілісної стратегії, яка охоплює весь шлях родини, — від допологової підтримки до дорослішання дитини», — повідомив Прем’єр-міністр.

За всі три роки повномасштабної війни, як наголосив Денис Шмигаль, уряд повною мірою виконує всі соціальні зобов’язання, без затримок пенсій чи інших виплат. За цей час запровадили нові програми підтримки, проведено чотири індексації пенсій, запроваджено нові виплати, продовжено цифровізацію та дебюрократизацію на всіх рівнях.

На вчорашньому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, як повідомив Прем’єр, ухвалено рішення, яке дасть змогу дистанційно обстежувати житло там, де державні комісії фізично не можуть цього зробити. Ідеться про території активних бойових дій та окуповані.

«Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото- і відеоматеріалам, комісії зможуть зафіксувати знищення житла, а це означає, що ВПО зможуть претендувати на компенсацію за програмою «єВідновлення», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що відповідальні за реалізацію рішення міністерств докладуть усіх зусиль, щоб послугу було реалізовано якомога швидше.

Ухвалено рішення на підтримку родин, які виїхали з Маріуполя.

«Запроваджуємо для них проєкт будівництва муніципального соціального орендного житла, а також програму пільгових іпотечних кредитів. Це дасть змогу ще більшій кількості маріупольських родин отримати власну оселю тут, в Україні», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що урядова програма субсидій на оренду житла для всіх внутрішньо переміщених осіб чинна і кожна родина ВПО, яка витрачає на таку оренду більш як 20% своїх доходів, може звернутися по відповідну підтримку до держави. Прем’єр нагадав, що цього року уряд спрямував 15 млрд грн на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищено. Це рекордна сума на програму, завдяки якій вже тисячі родин придбали нову оселю.

Прем’єр-міністр поінформував також про те, як втілюють програму доступного іпотечного кредитування «єОселя»: «Майже 18 тисяч родин отримали пільгову іпотеку. Більш як половина з них — військовослужбовці, працівники сектору безпеки та ветерани».

Він пообіцяв, що уряд створюватиме більше спеціальних програм та надаватиме більше підтримки нашим захисникам та захисницям.

У центрі уваги залишається ветеранська політика та створення комфортних умов для повернення до цивільного життя. Важливу роль у цьому процесі відіграють ветеранські простори, які будують у всій країні.

Учора уряд спрямував 446 млн грн субвенції на місця, щоб продовжити розбудову таких просторів. Кошти надійдуть громадам на Житомирщині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Київщині, а також Кременчуцькій, Луцькій та Криворізькій громадам. Співфінансування з місцевими бюджетами — 60 на 40.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ