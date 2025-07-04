Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на Донеччині відбулася нарада щодо актуальних питань регіону та напрямів підтримки. У заході взяли участь урядовці та голова обласної військової адміністрації. Важливою темою обговорення було питання фортифікацій та потреби військових. Урядовці розглянули можливість використання деревини з постраждалих від пожеж лісів регіону для оборонних цілей.

«Міндовкілля готує відповідні рішення. Також за пропозицією Мінагрополітики напрацьовується механізм компенсації аграріям за землю, на якій розташовані фортифікації. Компенсувати ці збитки повинна росія. Дав доручення оцінити можливість внесення відповідного пункту до реєстру збитків. Також за підсумками спілкування з ОВА та військовими дав необхідні завдання Міноборони й Мінстратегпрому», — повідомив Денис Шмигаль.

На нараді йшлося і про забезпечення прифронтових лікарень, зокрема заслухано інформацію щодо наявності ліків та медичного персоналу. Із цього питання для забезпечення необхідних потреб людей Міністерство охорони здоров’я співпрацює з ОВА. Прем’єр-міністр зазначив, що торік у трьох медичних закладах регіону побудовано та облаштовано укриття.

«За час війни закладам охорони здоров’я Донеччини надали медичного обладнання на суму понад 110 мільйонів гривень. Окремо надали субвенцію понад 20 мільйонів гривень для станції переливання крові у Краматорську, бо це те, що напряму рятує життя людей», — наголосив він.

Учасники наради обговорили відновлення житла. Денис Шмигаль наголосив, що, згідно з оцінками Світового банку, Донеччина — найбільш постраждалий регіон через війну, і потреба на відновлення становить майже 78 мільярдів доларів. Прем’єр-міністр повідомив, що від початку року уряд спрямуквав 3,6 мільярда гривень на проєкти швидкої відбудови та розвитку Донецької області.

З інформацією про ситуацію із житлом виступив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Мінрозвитку готує рішення щодо двох напрямів. Зокрема, буде спрощено процедуру обстеження майна на територіях, які перебувають в зоні активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Що стосується компенсації за житло на окупованих територіях — подали відповідні зміни до Верховної Ради», — зазначив глава уряду. Він висловив сподівання, що під час візиту до Рима на Конференції з відновлення буде підписано угоди щодо залучення необхідного фінансового ресурсу, зокрема для компенсації за втрачене житло військовим та їхнім родинам, особам з інвалідністю, багатодітним сім’ям та іншим вразливим групам населення.

«Прифронтові області, які стикаються з найбільшою кількістю викликів, залишаються для нас пріоритетом. Вдячний кожному захисникові та захисниці, які стримують ворога. Вдячний кожному, хто залишається і працює на Донеччині, — попри всі труднощі, обстріли та російський терор», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зустрівся з воїнами, які постійно перебувають на передових позиціях у зоні активних бойових дій, зокрема піхотинцями та штурмовиками. Глава уряду нагородив Почесними грамотами Кабінету Міністрів України та цінними подарунками військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Сухопутних військ ЗСУ.

«Вдячний за мужність, стійкість і щоденний захист України», — зазначив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр обговорив з військовими актуальні питання, що потребують подальшого опрацювання та уваги уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ