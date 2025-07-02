Згідно з дослідженнями, реальні потреби українців у соціальних послугах задоволені менш ніж на 20%. Це важливий сигнал до того, що царина турботи, в центрі якої — людина та її потреби, має змінюватися та вдосконалюватися.

Амбітна і гуманна мета Амбітна і гуманна мета

Міністерство соціальної політики системно змінює сферу соціальних послуг, впроваджуючи модель, орієнтовану на забезпечення потреб людини, а не на утримання інституцій та закладів. Зокрема, централізовано закуповують соціальні послуги за кошти державного бюджету для підтримки громад і людей. Це, наприклад, послуга з формування життєстійкості, підтриманого проживання, соціального супроводу військовослужбовців та їхніх родин.

Наступний етап — втілення більш ефективних стандартів роботи фахівців, поліпшення доступу до послуг, удосконалення системи їх закупівлі та фінансування. Про це говорили на заході «Реформа турботи: трансформація соціальних послуг України», який дав початок публічному обговоренню необхідних змін у сфері соціальної підтримки. До заходу долучилися понад 2500 учасників офлайн та онлайн: парламентарі, урядовці, представники дипломатичних установ, ОВА, ЗМІ, громадських організацій та експертної спільноти.

«У складні часи потреба людей у підтримці зростає, й українці мають відчувати: вони не самі. А держава, реагуючи на ці виклики та запит людей у турботі, має створити гідні умови для життя кожної людини. Особливо для тих, хто вже у кризі чи ризикує там опинитися. Звісно, фінансова підтримка важлива. Але пригадуючи перші дні великої війни, коли старші люди, які жили на верхніх поверхах багатоповерхівок, навіть маючи кошти, не могли купити продукти, ліки і загалом отримати гідну турботу, маємо зробити висновки і не допустити, щоб це повторювалося. Підтримати, коли важко, фахово та людяно — така мета соціальної послуги. Удосконалюючи турботу, ставимо перед собою амбітну, але дуже гуманну мету: зробити так, щоб людина у кризі не залишалася на самоті, а напевне знала, куди звернутися та отримати допомогу», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

На заході міністр соціальної політики презентувала зміни, які розглядають до впровадження в межах трансформації системи соціальних послуг.

Замість принципу «гроші на утримання стін» — «гроші на оплату конкретної соціальної послуги для реальних людей». Це зміна ще радянського підходу, за яким досі фінансують заклади соціальної сфери незалежно від кількості отримувачів, якості чи ефективності послуг. Натомість нова модель буде орієнтована на результат — реальну допомогу конкретній людині, яка цього потребує. Передбачено закупівлю пакетів соціальних послуг на конкурентному ринку.

Новий механізм закупівель: замість процедур, що не дають змоги врахувати якість послуг та безперервність, — створення єдиного національного закупівельника. Він зможе закуповувати послуги не лише за кошти державного бюджету, а й за кошти ОМС/ОДА, що зробить закупівлі простішими й зручнішими для громад. Це важливо для забезпечення рівності надавачів, що відповідають державним стандартам.

Замість фрагментованого та переобтяженого переліку видів соціальних послуг — трирівнева система доступу до них: соціальний менеджер, що бачить потребу і діє з турботою до людини та всієї родини, центри життєстійкості — простори, де кожен може отримати психосоціальну підтримку та іншу допомогу. А також нові чіткі пакети спеціалізованих послуг, спрямовані на комплексну підтримку всіх категорій людей, що потребують додаткової турботи (для догляду, підтримки сімей з дітьми, соціальної адаптації та інші).

Нові стандарти роботи фахівців: формування когорти соціальних менеджерів — спеціалістів, які потурбуються про людину чи родину, що перебуває у кризі, а також допоможуть запобігти потраплянню людини у складні життєві обставини. Ці спеціалісти матимуть персоналізований підхід і супроводжуватимуть людину або сім’ю на всьому шляху планування та отримання допомоги.

Якісні послуги для кожного

Трансформації у сфері соціальних послуг підтримують міжнародні партнери. Зокрема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з Міністерством соціальної політики працює над зміцненням національної системи соціального захисту та забезпеченням доступу до якісних соціальних послуг для найбільш вразливих сімей із дітьми на рівні громад.

«ЮНІСЕФ послідовний у співпраці з усіма партнерами для зміцнення соціальних послуг, які надзвичайно потрібні дітям і сім’ям після років життя в умовах війни. Разом з українським урядом інвестуємо у трансформацію системи соціальної підтримки, щоб забезпечити інклюзивні, стійкі та якісні послуги для кожної сім’ї й дитини, незалежно від їхнього місця проживання чи обставин», — зазначила виконувач обов’язків представника ЮНІСЕФ в Україні Шамеза Абдулла.

У межах заходу відбулися відкрита дискусія та обговорення презентованих пропозицій до змін у сфері соціальних послуг за участі представників ОМС, закладів системи соцзахисту, недержавних надавачів соціальних послуг, громадських і волонтерських організацій та експертів галузі.

Технічну допомогу в розробленні проєкту змін у сфері соціальних послуг надає Мінсоцполітики за підтримки Центру економічного відновлення. За словами його керівника Кирила Криволапа, для збереження та розвитку людського капіталу Україні потрібна соціально-економічна інклюзія.

«Соціальна політика в Україні нині — це не лише про підтримку в складні часи. Це про здатність держави допомогти людині повернутися до життя, роботи, спільноти. Саме це і є головним завданням реформи системи соціальних послуг», — підсумував він.

Джерело: Міністерство соціальної політики