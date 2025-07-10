Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 14-го засідання Керівного комітету платформи в межах URC-2025 наголосив, що 2026 рік є викликом в забезпеченні зовнішнього фінансування, потреба в якому залишається на рівні попередніх років

Забезпечення фінансової стійкості України залишається основним пріоритетом роботи Української платформи донорів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час 14-го засідання Керівного комітету платформи в межах URC-2025. Він нагадав, що для ефективної протидії ворогу уряд подав зміни до закону про державний бюджет щодо збільшення видатків на обороноздатність країни майже на 10 мільярдів доларів.

«Загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку в 2025 році становитиме майже 50 мільярдів доларів. Це 26% ВВП. Бюджет на закупівлю зброї так само рекордний і становитиме 16,4 мільярда доларів. Власні доходи бюджету становитимуть 48,5 мільярда доларів», — зазначив Денис Шмигаль та наголосив, що зовнішнє фінансування важливе для нашої держави, адже дає змогу Україні спрямовувати власні ресурси на захист країни.

Прем’єр-міністр повідомив, що цього року Україна вже залучила 22 мільярди доларів зовнішнього фінансування.

«Викликом є 2026 рік. Наші потреби в зовнішньому фінансуванні залишаться на рівні понад 40 мільярдів доларів. Ключовим завданням має стати напрацювання механізмів та інструментів, які дадуть змогу залучити ці кошти», — наголосив глава уряду.

Він запевнив, що уряд продовжує роботу над консолідацією внутрішніх ресурсів.

«Завдяки відновленню економіки та системним змінам за перші п’ять місяців цього року наш державний бюджет перевиконано на 1 мільярд доларів», — зазначив Денис Шмигаль. Він висловив вдячність партнерам України за підтримку.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ