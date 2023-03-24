Як Полтавщина опікується організацією спортивних заходів та облаштуванням інфраструктури для тренування дітей і дорослих

Як Полтавщина опікується організацією спортивних заходів та облаштуванням інфраструктури для тренування дітей і дорослих

Цього року 11 територіальних громад Полтавщини отримають субвенцію з державного бюджету на виконання заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки — локації здорової України». Це повідомила начальниця управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації Марина Трохименко. До 15 березня на місцях мали визначити відповідального й координатора проєкту, а з 1 квітня — організувати проведення тренувань, спортивних фестивалів, вікторин і естафет для всіх верств населення. Початком проєкту стане обласний фізкультурно-оздоровчий захід «Мама, тато, я — спортивна сім’я», який відбудеться 26 березня в Полтаві.

За словами Марини Трохименко, проєкт зініційовано відповідним указом Президента України Володимира Зеленського у грудні 2020 року. Основна його мета — створення умов для організації оздоровчої рухової активності та зниження показників захворювання, поліпшення якості і тривалості активного життя населення всіх категорій громадян, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених.

Виходять на старт родинами

Передбачено організацію рухливих ігор за участі провідних спортсменів; проведення занять з ознайомлення з різними видами спорту; проведення майстер-класів та показових виступів спортсменів; виконання комплексів фізичних вправ помірної інтенсивності для учасників без спеціальної підготовки; демонстрація спортивного інвентарю із забезпеченням його прокату; організація спортивних занять для дітей з особливими потребами.

Відповідальність за організацію заходів покладено на центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Полтавської обласної ради.

«Для реалізації соціального проєкту 2021 року у краї облаштували 11 активних парків та встановили 105 майданчиків у межах програми «Здорова країна». Тобто локацій для організації таких заходів у нас достатньо, — наголосив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. — Координатори проєкту мають бути в усіх 60 громадах».

На кожній локацій є турнік, бруси, шведська стінка, вільний простір для тренування. Розміщено інформаційний стенд, елементи інфраструктури позначено QR-кодом із можливістю переходу на ресурс із відеоуроками, завдяки яким можна за допомогою смартфона обрати рівень складності вправ.

Марина Трохименко розповіла, що торік, відповідно до плану заходів щодо реалізації соціального проєкту, на Полтавщині провели понад 60 фізкультурно-оздоровчих заходів, із них 20 — для внутрішньо переміщених осіб, 20 — для дітей, 10 — для молоді, волонтерів та військовослужбовців, 10 — для ветеранів спорту, два легкоатлетичні забіги, в кожному з яких залучено 500 осіб віком 8—75 років.

Рух, що об’єднує людей

Цими днями після тривалих узгоджень між різними депутатськими фракціями Полтавська міська рада затвердила програму розвитку ЖКГ та благоустрою на 2023 рік, якою передбачено кошти й на поточний ремонт 20 дитячих та спортивних майданчиків. Оскільки ремонти цих об’єктів поточні, вірогідність їх здійснення навіть в умовах війни значна. Полтавська міська рада звернулася до потенційних благодійників, щоб допомогли у співфінансуванні ремонтів і облаштуванні нових спортивних майданчиків.

«Ми працюємо з різними проєктами, громадськими організаціями, донорами, які мають змогу нам допомагати в облаштуванні спортивних майданчиків», — сказав перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко.

На 2023 рік для ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих у Полтаві та області запланували провести кілька фізкультурно-оздоровчих заходів.

У місті Решетилівка 40 дітей-спортсменів узяли участь у спортивному заході «Спорт, що нас об’єднує». Юні спортсмени виконали вправи на відтискання, присідання та накачування преса. Серед учасників змагань були внутрішньо переміщені особи, адже спорт має об’єднувати людей.

У бюджеті управління у справах фізичної культури та спорту Полтавської міської ради на нинішній рік заплановані видатки — 98 мільйонів 110 тисяч гривень. Із них на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту 2023 року передбачено 3 мільйони 516,9 тисячі гривень та 934 тисячі гривень відповідно. Ці видатки — частина заходів програми розвитку фізичної культури і спорту.

На утримання і навчально-тренувальну роботу восьми комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у загальному фонді місцевого бюджету передбачено видатки обсягом 82 мільйони 15 тисяч гривень.

Завдяки «Великому будівництву» 142 тисячі жителів області відтепер мають змогу займатися спортом і активно відпочивати на п’яти спортивних об’єктах. У межах програми реконструювали стадіон у селі Бутенки колишнього Кобеляцького району, трибуни для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди «Зіньківський районний стадіон «Старт» Зіньківської районної ради, футбольне поле із влаштуванням штучного покриття на стадіоні «Старт» у Миргороді, спортивно-оздоровчий комплекс на вулиці Добровольського у Горішніх Плавнях. Збудували фізкультурно-оздоровчий басейн на вулиці Шкільна в селі Розсошенці Полтавського району.