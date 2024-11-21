Практичний посібник «Рекомендації з розбудови життєстійкості громад»презентували на публічному заході, який зібрав кілька тисяч учасників наживо й онлайн. Цепредставники місцевого самоврядування, команди центрів життєстійкості, чинні та потенційні партнери, організації, дотичні до теми ментального здоров’я. Цірекомендації допомагатимуть громадам втілювати на місцях програму життєстійкості, яку запровадило Мінсоцполітики в межах всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» першої леді Олени Зеленської. Її сутність — у всебічній психосоціальній підтримці жителів громад, у яких відкрито центри життєстійкості.

Розробило та випустило путівник Міністерство соціальної політики спільно з агрохолдингом «Астарта», благодійним фондом «Повір у себе», Координаційним центром з психічного здоров’я КМУ й агенцією Ruban Litvinova Social Impact Agency.

За словами заступниці міністра соціальної політикиУляни Токарєвої, презентований посібник допоможе громадам організувати роботу центрів життєстійкості, налагодити партнерства та сформувати візію проєкту в межах іншої соціальної діяльності на місцях. Вона додала, що наступним кроком міністерства та партнерів стане розроблення посібника з моніторингу та оцінювання підсумків проєкту.

«Розвиток соціального капіталу та соціальної згуртованості — одне із ключових завдань центрів життєстійкості. Дуже важливо, щоб наступного року ми мали готові інструменти та показники, як робота центрів впливає на соціальний капітал громади. Тут у нас амбітна мета: запровадити програму оцінювання соціального впливу інвестицій держави та партнерів у центри життєстійкості. Нам дуже важливо, щоб центри життєстійкості перейшли на формат чіткого усвідомлення підсумків своєї роботи»,—поділилася планами пані Токарєва.

До реалізації проєкту, крім громад, активно долучені представники бізнесу та громадського сектору. Одні із ключових партнерів програми життєстійкості — агрохолдинг «Астарта» і благодійний фонд «Повір у себе». Вони підтримують роботу центрів життєстійкості у 12 громадах України та розроблення методичних матеріалів у межах програми.

Світлана Мозгова, директорка з персоналу корпоративного партнерства та комунікацій агрохолдингу «Астарта», розповіла, що за час діяльності просторів понад 15 тисяч українців отримали не одну, а цілий комплекс послуг у центрах життєстійкості.

«Цей проєкт — приклад для України якісної співпраці держави, бізнесу та громадського сектору. Завдяки йому громади формують свою життєстійкість, самозарадність. Важливо не просто досягти лідерства у підтримці ментального здоров’я, а й утримати його», —наголосила пані Мозгова.

Оксана Збітнєва, голова Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів, підкреслила важливість ініціативи як флагманського проєкту міністерства й наголосила на особливій ролі команд просторів: «Центри життєстійкості — це місця неймовірних агентів змін у громаді. Вони стають ядром, яке змінює все довкола. Вони стають точкою зміни громади, регіону, держави. Завдяки проєкту великі та маленькі громади, кожен регіон України має своїх зірок життєстійкості».

Проєкт втілюють із грудня 2023 року. За десять місяців роботи центри життєстійкості провели понад 500 тисяч різноманітних заходів з підтримки ментального здоров’я українців. Територіальні громади долучалися поетапно — так званими хвилями. Наразі кількість громад-учасниць — 211. І оскільки на тижні завершилася чергова хвиля приймання заявок, найближчими днями ці цифри збільшаться.

З-поміж відібраних у проєкт громад 180 вже відкрили центри життєстійкості. Решта готують простори до відкриття. Кожен осередок прагне втілити принципи безбар’єрності у своїх просторових рішеннях і комунікаціях.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики спільно з партнерами випустило два посібники, які є у вільному доступі: «Путівник з облаштування приміщень центрів життєстійкості» та «Практичний посібник з комунікацій для громад».

Програму життєстійкості реалізує Міністерство соціальної політики. Це складова всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» першої леді Олени Зеленської.

Джерело: Міністерство соціальної політики