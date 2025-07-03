Кабінет Міністрів започатковує експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання 2 липня.

«Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документацію розроблятимуть на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес», — зазначив він.

За словами Дениса Шмигаля, передовсім муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники.

Уряд визначив чіткі критерії для отримувачів житла і для самих помешкань. Зокрема, встановлено норму — 40 м2 на родину з двох осіб. Квартири мають бути придатними для проживання, з умеблюванням та наявністю побутової техніки.

Глава уряду наголосив, що орендну плату визначатимуть за спеціальною формулою з урахуванням соціально-економічних умов конкретного регіону.

«Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно за місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть приблизно 6 тисяч гривень», — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що проєкт фінансуватимуть за рахунок місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів.

Завдяки втіленню експериментального проєкту громадяни, які цього потребують, будуть забезпечені житлом. Це також сприятиме інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові громади та створить додаткові стимули для повернення українців на батьківщину.

Крім того, Денис Шмигаль повідомив, що завдяки підтримці Світового банку в межах проєкту HOPE уряд спрямує 540 млн грн громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова. Зазначені ресурси буде інвестовано в ремонти майже 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи.

Усі червневі виплати — вчасно Усі червневі виплати — вчасно

Уряд продовжує системну роботу зі створення безпечного сучасного освітнього середовища. Як поінформував Прем’єр-міністр, у межах реалізації державної політики в галузі освіти вже розподілено понад 488 млн грн так званої STEM-субвенції між громадами. На засіданні Кабінету Міністрів 2 липня ухвалено рішення щодо розподілення ще понад 11 млн грн для шкіл Дніпропетровщини та Черкащини.

Також, за словами Дениса Шмигаля, уряд розподілив 185 млн грн для шкіл 12 регіонів. Фінансові ресурси буде спрямовано на модернізацію шкільних харчоблоків. Загалом для цього в державному бюджеті передбачили 960 млн грн протягом року.

У червні 2025-го уряд забезпечив своєчасну виплату майже 68 млрд грн пенсій, а також 1,2 млрд грн житлових субсидій і пільг.

«Завдяки міжнародній підтримці та довірі до України партнерів ми можемо повною мірою фінансувати нашу армію, виплачувати зарплати лікарям і вчителям, вчасно платити пенсії та субсидії, а також відновлювати державу», — наголосив глава уряду. Він запевнив, що уряд чітко розуміє, як буде закрито дефіцит державного бюджету в 2025 році, і повідомив про роботу й переговори щодо фінансування на наступний рік.

Прем’єр-міністр зазначив, що в червні державний бюджет отримав понад 360 млрд грн податкових надходжень, зборів та інших платежів, і подякував усім платникам податків за їхній внесок у стійкість країни.

Покладаємо очікування на данське головування

Уряд продовжує роботу з Європейським Союзом і прагне до кінця року відкрити всі шість переговорних кластерів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на урядовому засіданні. Він зазначив, що 1 липня Данія розпочала піврічне головування в Раді ЄС — період, на який Україна покладає значні очікування. Денис Шмигаль запевнив, що паралельно триває активна внутрішня робота. Нещодавно переговорні команди завершили скринінг відповідності національного законодавства європейським стандартам у транспортній галузі — одній із ключових для інтеграції. Наступний етап — імплементація сотень актів права ЄС у правове поле України.

«Продовжуємо цю роботу, щоб Україна стала членом ЄС якомога швидше», — наголосив Прем’єр-міністр. Він нагадав, що Україна отримала дев’ятий транш від МВФ за спільною програмою обсягом 500 млн дол. США.

«Жодного разу в історії незалежності Україна не проходила вісім переглядів у межах однієї програми. Український уряд та Українська держава є відповідальним партнером. Це довіра, яку ми побудували не лише з МВФ, а й зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською комісією та іншими нашими союзниками у всьому світі», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна вже залучила понад 135 млрд доларів бюджетної підтримки від партнерів. Цього тижня отримали від Канади 1,7 млрд доларів, забезпечених доходами від заморожених російських активів.

«Наша спільна ініціатива ERA дає результат, і російські заморожені гроші вже працюють на оборону та стійкість України», — підсумував він.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ