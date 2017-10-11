Анкара не визнає анексії Криму й підтримує територіальну цілісність України. Про це під час офіційного візиту до Києва заявив Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. «Я ще раз запевнив пана Порошенка, що Туреччина й надалі підтримуватиме суверенітет України та її територіальну цілісність включно з Кримом. Ми не визнали й не визнаємо незаконної анексії Криму», — наголосив турецький лідер під час прес-конференції, яка відбулася по закінченні переговорів двох президентів.

Реджеп Таїп Ердоган запевнив, що Туреччина й надалі підтримуватиме питання кримських татар на міжнародному порядку денному. На його переконання, цю проблему можна розв’язати лише на основі міжнародного права, за допомогою кроків у дипломатичному й правовому полі. Реджеп Таїп Ердоган також підкреслив, що найбільше бажання Туреччини полягає в тому, щоб і конфлікт на сході України якнайшвидше закінчився. У цьому контексті він наголосив, що Анкара підтримує мінський процес.

Президент Петро Порошенко заявив, що стратегічне партнерство України й Туреччини і ступінь довіри між їхніми лідерами перебуває на дуже високому рівні. «Ми вдячні нашим турецьким партнерам за абсолютно чітку позицію з недопущення порушень прав людини в окупованому Криму і підтримку кримськотатарського народу», — підкреслив Президент України. Наша сторона зацікавлена у збільшені представництва Туреччини у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі, сказав Петро Порошенко й висловив сподівання, що Туреччина підтримає розгортання миротворчої місії ООН на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

Туреччина допоможе братам із Криму

Попри всі мирні ініціативи й зусилля зокрема в межах нормандського формату, агресія Російської Федерації проти України триває, як і окупація українського Криму, констатував Петро Порошенко. Він повідомив, що під час його переговорів з турецьким лідером відзначали неприпустимість ситуації у сфері прав людини в Криму, яка постійно погіршується через репресивні дії окупаційної російської влади. За його словами, обшуки та арешти, утиски й переслідування, залякування й витіснення всіх, хто не згоден з окупацією чи політикою загарбників, стали буденністю в окупованому Криму. «Об’єктом особливих утисків стали на півострові кримськотатарська громада й представники Меджлісу кримськотатарського народу», — зазначив Президент.

Глава Української держави наголосив, що Росія має відновити повагу до міжнародного права, виконати положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму від 19 грудня 2016 року, а також тимчасові заходи, запроваджені у квітні 2017 року рішенням Міжнародного суду ООН. «Ми розраховуємо на залучення Туреччини до міжнародної групи друзів деокупації Криму, ідею про формування якої я озвучив із трибуни ООН у Нью-Йорку», — сказав Президент і додав, що під час перемовин наголосив, що спроби Росії у будь-який спосіб легалізувати окупацію приречені на провал, адже всі у світі розуміють, що міжнародне право необхідно поважати.

Під час прес-конференції Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв вживати всіх можливих заходів для звільнення кримськотатарських політв’язнів на окупованому Росією півострові. «Я і на попередніх прес-конференціях розповідав, наскільки делікатне для нас питання Криму. Ми намагаємося вжити будь-яких заходів щодо наших братів кримських татар, які перебувають в ув’язненні, і я думаю, що з часом отримаємо результат цих зусиль», — сказав турецький Президент. Він додав, що Анкара відстежує ситуацію з правами людини в Криму і активно висловлює свою позицію з цього приводу «як на національному, так і міжнародному рівнях. Ми не бачимо наших братів окремо від нас у майбутньому», — цитує Реджепа Таїпа Ердогана УНІАН.

Економічний інтерес

Петро Порошенко й Реджеп Таїп Ердоган взяли участь у шостому засіданні Стратегічної ради високого рівня між Україною й Турецькою Республікою. «Засідання Стратегічної ради — це унікальна можливість обговорити всі питання, які стоять на порядку денному відносин між нашими державами, і також нагода задати напрям і тональність взаємодії на найближче майбутнє», — підкреслив Петро Порошенко. Він також вказав, що «стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною — це не абстракція, воно має потужну практичну складову, яка поступово зміцнюється. Ми можемо констатувати, що поглиблюється співпраця в оборонній, оборонно-промисловій та авіакосмічній галузях».

Президент Туреччини вважає, що відносини Анкари з «другом і стратегічним партнером Україною день у день розвиваються й поглиблюються». Він наголосив, що фундаментом відносин між двома країнами, які склалися протягом останніх 25 років, слугує «дружба, солідарність і співпраця».

У ході засідання Стратегічної ради делегації двох країн обговорили взаємодію в торговельно-економічній та інвестиційній галузях та конкретні кроки для їх розвитку. Український Президент наголосив, що за шість місяців року товарооборот між країнами зріс майже на 20%, значно підвищився і рівень турецьких інвестицій в економіку України. За словами Петра Порошенка, Туреччина увійшла у першу п’ятірку торговельних партнерів та інвесторів України.

Крім того, під час переговорів сторони докладно обговорили співпрацю в енергетичній сфері. «Наша держава має значний досвід і розвинену науково-практичну базу для сприяння розбудові атомної енергетики Туреччини, йдеться зокрема про підготовку турецьких фахівців», — зауважив Петро Порошенко. Перспективний вигляд має розвиток транзитного потенціалу України й Туреччини. «Відкриватимуться нові маршрути авіа- та поромного сполучення між нашими країнами», — пообіцяв глава Української держави.

Президент України відзначив істотну активізацію співпраці в гуманітарній сфері, зокрема започаткування вивчення української мови в турецьких університетах, а також зростання міжособистісних контактів, чому особливо сприяє рішення про запровадження режиму взаємних поїздок громадян на основі ID-карток. Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що задля задоволення великого інтересу в Україні до турецької мови і культури в Києві буде відкрито Турецький культурний центр.

За результатами засідання Стратегічної ради було підписано двосторонні документи. Серед них угода про захист інвестицій та зміни, які було внесено в угоду про уникнення подвійного оподаткування; план дій щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Туреччиною на 2017—2019 роки; меморандум про співробітництво між дипломатичними академіями двох країн; імплементаційний міжурядовий протокол щодо співробітництва в галузі географічної інформації. Як повідомляє департамент прес-служби АП, було підписано контракти між українськими і турецькими компаніями в оборонному секторі.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»