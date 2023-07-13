У закарпатському місті 500 днів, які минули від початку російсько-української війни, вшанували як дні незламності та сили духу українського народу. Віддали шану берегівцям, які полягли в цій війні, й подякували їхнім рідним за гідних, беззастережно відданих Вітчизні синів.

«24 лютого 2022 року закарбувалося в нашій свідомості як початок злочинної агресії росії проти України. 500 днів болю і сліз, 500 днів втрат і гніву, 500 днів боротьби і стійкості. За цей час весь світ об’єднався заради України», — такими словами ведуча, керівниця Берегівського українського народного театру Ольга Матей розпочала благодійний вечір у міському будинку культури Берегового. Серед гостей — керівники і представники державних і закордонних делегацій з різних міст України та з-за кордону. Це зокрема Почесний консул України в місті Сегед (Угорщина) меценат Александр Ровт, голова загальних зборів області Саболч-Сатмар-Берег Оскар Шестак, генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі. Також керівник дипломатичної місії Консульства Угорщини в Береговому Іштван Дєбнар, міський голова Будапешта Ґерґей Корачонь, керівників угорських міст — побратимів Берегового, Чортківський міський голова на Тернопільщині Володимир Шматько. Вітали у святково оформленому залі й керівників релігійних громад, благодійних організацій, волонтерів. І щирими оплесками зустрічали батьків загиблих на російсько-українській війні Героїв.

Об’єднала пам’ять про Героїв

Прем’єра документальної стрічки «500 днів незламності» — 20 емоційних хвилин, які відобразили розміщення вимушених переселенців, доставлення гуманітарної допомоги, благодійні акції, сум за загиблими Героями. У канву стрічки вплетено повідомлення Берегівського міського голови Золтана Бабяка про зроблене на різних етапах.

«Весь цей час міська рада забезпечувала функціонування тероборони в межах повноважень. Уже з перших днів ми прийняли 59 машин з допомогою від 19 побратимських населених пунктів. Це 90 тонн гуманітарної допомоги», — звучали з екрана слова міського голови. Звучали його слова подяки волонтерам і релігійним організаціям, які активно допомагають внутрішньо переміщеним особам. Він подякував зокрема Берегівській районній мальтійській службі допомоги, фондам закарпатських баптистів та «І ти можеш допомогти», підрозділу Угорської екуменічної служби в Україні, дияконічному відділу Закарпатської реформатської церкви.

«Берегове нині — важливий логістичний хаб, яким проходять вантажі з гуманітарною допомогою. Нині в нашому місті формуються міжнародні зв’язки, укладають важливі угоди про співпрацю із закордонними партнерами», — додав Золтан Бабяк.

«Був період, коли на території району перебувало 120—150 тисяч вимушених переселенців, які покинули рідні домівки», — зазначив голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій. Він висловив вдячність усім, хто підтримав наших співвітчизників у важкі часи, а також захисникам країни за витримку.

До мікрофона підходили й гості. «Важливо, щоб усі жителі Берегового відчували, що Будапешт усебічно підтримує місцеву громаду», — заявив під час виступу мер угорської столиці Ґерґей Корачонь.

«Будапешт — це місто мостів не лише у фізичному, а й у духовному значенні цього слова. Я тримаю в руках одну з тисяч заклепок, які скріплювали Ланцюговий міст у столиці Угорщини. Любов і солідарність між нашими містами — те, що єднає угорців, український та угорський народи, усі мирні народи Європи. Хочу висловити нашу солідарність з усім народом України. Сподіваємося на швидкий і справедливий мир!» — наголосив голова міста Будапешт, вручивши Золтану Бабяку символічний подарунок.

Учасників акції в Береговому привітав і запевнив у подальшій підтримці українського народу від уряду його країни голова Комітету національної єдності парламенту Угорщини Карой Пенцел.

146 днів у ворожому оточенні

На стеллі в Береговому розміщено 18 портретів тих, хто загинув на фронтах нинішньої війни. Вони не лише з цієї територіальної громади, а й інших Берегівського району. Один з них, 23-річний Олег Тюріко, був кадровим військовим. Разом з українськими десантниками понад чотири місяці тримав оборону донецького аеропорту із квітня 2014 року. Після 146 днів мужньої оборони, перебуваючи у повному оточенні та без наземного сполучення, захисники змушені були його залишити. А через тиждень в одному з боїв Олег Тюріко загинув. Батьки Наталія й Олександр, важко переживши втрату сина, нині радіють онукам від двох доньок. Кажуть, що Олег поліг за щасливе майбутнє нащадків у вільній Україні.

Батьки полеглих воїнів почули слова безмежної вдячності за подвиги синів. Їхній пам’яті присвячували виступи виконавці і музиканти. Першою прозвучала авторська композиція «Семантика» гурту з Чернівців ZAPAL. Відтак — пісні «Плине кача», «Україна розквітне», «Чарівна скрипка», «Берегове чекає додому» та «Шлях до перемоги» у виконанні відповідно церковного хору Берегівської греко-католицької громади, Катерини Вохменцевої, Аксенії Безик, Людмили Огар, Анжеліки Пінцейш.

Байдужих не залишили театралізований уривок «День довжиною 500 днів», який зіграли актори Берегівського народного українського театру, добірка угорських народних пісень у виконанні ансамблю «Боржоварі». Звучали вірші Тараса Шевченка та Міхая Бабіча, які майстерно продекламувала акторка Закарпатського обласного угорського драматичного театру Гецела Язмін.

Варто віддати належне організаторам, що вони забезпечили висвітлення заходу українською та угорською мовою. Відбувався синхронний переклад виступів усіх учасників, а слова пісень і віршів, які виконували артисти, відображалися в перекладі на великому екрані. В аудіо- й відеосупроводі використано сучасні інформаційні технології, а культурна програма була сповнена звукових та відеоефектів, які захоплювали і проймали до душі.

Кошти на обладнання лікарні

«Усі 500 днів незламності важливі для кожного громадянина України. Те, що тут, у тилу, працюють люди, сплачують податки, означає, що ми зміцнюємо обороноздатність нашої держави. Нині ми вшановуємо пам’ять загиблих на фронті, а також віддаємо належне роботі тих, хто в тилу робить усе можливе для перемоги, — поділився думками Берегівський міський голова. — Зібрані сьогодні кошти буде використано на придбання обладнання, яке потрібне Берегівській лікарні імені Бертолона Ліннера. Вона приймає не лише жителів нашого міста, а й переселенців, військовослужбовців. Якщо ж буде змога придбати і важливу техніку для передової, то також це зробимо».

Скринька для збирання пожертв для лікарні до завершення заходу наповнилася благодійними внесками. Організатори й учасники ще й ще раз дякували батькам полеглих за Вітчизну воїнів.