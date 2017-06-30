Від учора, 29 червня, кожен абітурієнт має змогу створити власний електронний кабінет. До нього заздалегідь можна завантажити документи для вступу до вишу. «Цьогоріч ми розвели у часі реєстрацію електронних кабінетів з початком прийому документів у вишах, — розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час прес-конференції в Будинку уряду. — У такий спосіб уникнемо раптового значного навантаження на сервери Єдиної державної електронної бази з питань освіти». До речі, ЄДЕБО досі була зосереджена у приватних руках і лише нещодавно базу перевели в державну власність.

Водночас у МОН застерігають: вступникам не варто створювати ажіотаж і формувати віртуальні кабінети в перші дні — краще трохи зачекати і завантажити документи без зайвих стресів. Якщо вдома абітурієнти не зможуть самостійно з цим упоратись, допоможуть працівники приймальної комісії обраного вишу, — там працюватиме технічна підтримка.

Прийом заяв на бакалаврат розпочнеться 12 липня. Згідно з умовами прийому, у 2017 році абітурієнт зможе подати дев’ять заяв на чотири спеціальності — як до одного, так і до різних вишів. «Відтепер ми обмежуємо не кількістю обраних університетів, а кількістю спеціальностей, щоб випускники шкіл ретельніше обирали фах», — зазначила міністр.

Як і торік, слід подати заяви в електронному вигляді (окрім пільговиків, які мають підтвердити пільгу відповідним документом). Причому, формуючи заяви, навпроти кожної потрібно вказати пріоритет — від одного до дев’яти, де перший — найбажаніший. Для зручності на сайті ДП «Інфоресурс» за лінком можна ознайомитися з переліком актуальних фахів, на які відкрили набір вищі навчальні заклади.

Основними новаціями вступної кампанії стануть змога подавати сертифікати ЗНО не лише за 2017 рік, а й за 2016-й, а також застосування коефіцієнтів. Так, конкурсний бал визначатиметься через призму регіонального, галузевого й сільського коефіцієнтів: їх помножать на вже здобуті бали. «Регіональний коефіцієнт становитиме 1 (одиницю) для тих, хто обере навчання у столичних вишах, — пояснює Лілія Гриневич. — Якщо вступник подаватиме документи до університетів у Львові, Дніпрі, Одесі чи Харкові, помножить свої бали на 1,01. До вишів на підконтрольній території Донеччини та Луганщини — на 1,03, на решті території країни коефіцієнт становитиме 1,02. Таким чином мотивуємо абітурієнтів навчатися ближче до місця проживання. А от галузевий коефіцієнт спонукатиме вступників подавати заяви на інженерні й природничі спеціальності й становитиме 1,03, сільський коефіцієнт підтримає випускників сільських шкіл — вони помножать бали на 1,02».

За словами директора департаменту вищої освіти МОН Олега Шарова, випускники з сіл повинні взяти відповідну довідку й підвантажити її скан-копію до власного електронного кабінету разом з іншими документами.

Спеціальні умови для участі в конкурсі матимуть інваліди війни, чорнобильці, діти загиблих воїнів, за іспитами вступатимуть учасники бойових дій, сироти й прирівняні до них, а також абітурієнти, які мають захворювання, що були перешкодою для складання ЗНО.

Жителі тимчасово окупованих і непідконтрольних територій мають змогу обирати, вступати до українських вишів за тестами чи за іспитами. Причому, склавши ЗНО, вони можуть подати документи до будь-якого вишу країни. Натомість за іспитами вступатимуть через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», але лише в певні університети, коледжі й технікуми — їхній перелік можна знайти на офіційному сайті МОН. Нещодавно парламент ухвалив закон, за яким така молодь вступатиме до всіх вишів на території Миколаївської, Херсонської, Запорізької й Одеської областей. «Скажімо, кожен кримчанин, який приїде на материк і заявить про свою готовність здобувати українську освіту, отримає місце державного замовлення. Ми впевнені, що ці молоді люди, здобувши українську освіту, стануть активними реінтеграторами тимчасово окупованих територій до цілісної незалежної України», — каже міністр.

Обсяги держзамовлення по кожній спеціальності планують затвердити за два тижні. Відомо, що виші, до яких підуть абітурієнти з високими балами ЗНО, матимуть змогу збільшити кількість бюджетних місць на 10% (порівняно з торішніми показниками). Прийом документів завершиться 20 липня для тих, хто проходитиме творчі конкурси або вступатиме за співбесідою, 26 липня — для решти абітурієнтів.