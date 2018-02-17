Час вимагає якісної підготовки кадрів у різних соціально-економічних галузях, зокрема й робітничій. Але чи можуть професійно-технічні заклади домогтися ефективності в здобуванні учнями знань і практичних навичок, якщо навчальна матеріально-технічна база застаріла? Безперечно, ні! Добре, що на Тернопіллі це стали усвідомлювати. Голова облдержадміністрації Степан Барна стверджує, що позаторік виконавча гілка влади спільно з представницькою виробили стратегію щодо подальшого розвитку в краї профтехосвіти.

Передовсім узялися працювати в напрямі переобладнання лабораторій 17 ПТУ області. Перший такий приклад показали в селищі Заводське Чортківського району. Торік у червні в тутешньому вищому професійному училищі врочисто відзначили відкриття нової спеціальності «монтажник санітарно-технічного обладнання та устаткування». До слова, нині в області опанувати таку професію охочі можуть лише тут. Водночас у ВПУ відчинили двері навчально-практичного центру монтажника санітарно-технічних систем та устаткування, яку облаштували сучасним обладнанням та інструментами. Примітно, що всі ремонтні роботи в приміщеннях нового центру виконували самі учні училища.

Практику та поліпшення умов свого навчального закладу поєднали й учні Тернопільського вищого професійного училища № 4 ім. Михайла Паращука. Торік у листопаді тут також урочисто відкрили навчально-практичний центр із професій «столяр» і «маляр». Слід зазначити, що в училищі зважили на державно-приватне партнерство, а отже, отримали можливість залучити в навчально-виробничий процес інвестиції бізнесу. Два роки тому добре знана в Україні польська компанія лакофарбових матеріалів Sniezka запропонувала облаштувати тут навчально-практичний центр. «Шлях був нелегким, але результат добрий», — підбиває підсумки зробленого директор ВПУ № 4 Іван Грищук. Зокрема, тут обладнали кабінети з теоретичної підготовки, навчальні майстерні. Учні отримали змогу вивчати новітні технології, зокрема й ремонтів інтер’єрів і фасадів, користуватися сучасними матеріалами фірми та здобувати практичні навички, щоб упевнено почуватися на ринку праці.

У нашій країні Sniezka налагодила своє виробництво в місті Яворів на Львівщині, створивши спільне українсько-польське підприємство. Орест Жураківський, начальник відділу професійних навчань, каже, що фірма із закладами профтехосвіти почала співпрацювати з 2012 року, організовувати майстер-класи з використанням її технологій, матеріалів. Цю добру справу спочатку запровадили у Львівській області. Побували у вісьмох училищах і, отримавши позитивний резонанс, вирішили популяризувати таку форму роботи у всій Україні.

Визначили для себе один-два заклади в кожній області й узялися відвідувати їх із майстер-класами, навчаннями. Ознайомилися з матеріально-технічною базою ПТУ. Після зустрічей, спілкування із директорами, викладачами, учнями училищ визрів проект з облаштування навчально-практичних центрів. Їх обладнали вже дев’ять. Перший відкрили у Львові, потім у Луцьку, Калуші на Прикарпатті, Житомирі, Рівному, Вінниці, Броварах, Ужгороді, Тернополі. У найближчих планах йдеться про облаштування принаймні 10 центрів, а в перспективі — ще шістьох.

«Наша мета — активізувати сам навчальний заклад, — підкреслює Орест Жураківський. — Це спільний проект між училищем і компанією Sniezka. Заклад міняє підлогу, вікна й двері, проводить деякі інші роботи, аби було по-сучасному. Фірма надає власну продукцію для ремонту: шпаклівки, ґрунтувальні засоби, фарби, інші вироби, скажімо, для обробки деревини. Потім у наших намірах — подбати ще й про матеріали для навчального процесу».

На думку голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни, Sniezka — приклад партнерства бізнесу з професійно-технічною освітою, як мають працювати спільно держава, освіта, бізнес, які зацікавлені, аби мати висококваліфікованих фахівців.

Тим часом на Тернопіллі завершили 2017 рік відкриттям третього навчально-практичного центру. Така врочиста подія відбулася в Кременецькому професійному ліцеї. Тут подбали про новітнє обладнання для підготовки професій швачки, кравця, закрійника. З цього фаху в закладі навчається три групи учнів. На модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази центру з державної скарбниці надали 330 тисяч гривень та ще 100 тисяч — з обласного бюджету. Директор ліцею Марія Яськевич зазначила, що навчально-практичний центр займатиметься не лише первинною професійною підготовкою, а й перепідготовкою робітничих кадрів, підвищенням їхньої кваліфікації та стажуванням.

«Якщо хочемо, щоб проф­техосвіта області була сучасною, а юнаки та дівчата мали перспективу, то мусимо підтримувати підготовку кадрів», — зазначає очільник краю. Тож тепер на Тернопіллі планують облаштувати навчально-практичний центр тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва на базі Шумського професійно-технічного училища. Порахували, що в цю справу вкладуть 19 мільйонів гривень державних коштів.