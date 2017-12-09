У 2017 році плани та очікування уряду здійснилися. 7 грудня, як того наполегливо просив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, з другого читання Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Проти ночі парламентарії віддали за документ з чималою кількістю поправок 273 голоси. Перед цим його норми узгоджували з бюджетними висновками. Голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав присутнім у сесійній залі, що головний фінансовий документ країни ухвалено з урахуванням озвучених під стенограму поправок представниками Комітету Верховної Ради з питань бюджету Сергієм Мельником та Максимом Курячим. Останній підсумував оприлюднені пропозиції представників Комітету з питань національної безпеки і оборони та інших депутатів. Українцям він подав надію словами про можливість підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тисячі гривень після першого кварталу. Однак у законі ця норма безпосередньо прив’язана до показників зростання національної економіки.

Підбиття підсумків відбувалося за участі глави уряду Володимира Гройсмана. Він не бачить підстав для хвилювань і запевняє, що 2018-й має стати роком економічного зростання й реальних змін у соціальній сфері. «Сподіваюся, що мінімальну заробітну плату буде збільшено. Є щодо цього звернення Президента. Ми його обговорювали у фракціях «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту», — розповів Прем’єр-міністр. Він очікує, що питання підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 4,1—4,2 тисячі гривень розглянуть за підсумками першого кварталу наступного року.

Озвучували й загальні, однак украй вагомі цифри. По-перше, Держбюджетом-2018 передбачено доходи обсягом 913,6 мільярда гривень, витрати — 988,6 мільярда. Дефіцит становить 81,8 мільярда гривень, а граничний обсяг державного та гарантованого державою боргу — 2,747 трильйона. До речі, у процесі доопрацювання проекту бюджету уряд погіршив показник очікуваної інфляції наступного року до 9% із 7%. При цьому показник зростання економіки залишився на рівні 3%.

В ефірі одного з вітчизняних телеканалів Володимир Гройсман розповів, що вчасне ухвалення закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» дасть змогу підготуватися до всіх фінансових нововведень і впевнено розпочати новий рік. Він подякував парламентаріям за підтримку й підкреслив, що бюджетний процес фактично завершив «осінь реформ». Тепер ця осінь дасть імпульс «весні змін» та ухваленню подальших важливих для держави рішень. Усі їх, за словами глави уряду, спрямовано на пришвидшення економічного зростання.

Слова Прем’єра цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну: «В 2018 році слід ухвалити рішення, які дадуть змогу пришвидшити економічне зростання». Він нагадав, що деякі з необхідних ініціатив вже схвалено. Ідеться передусім про запровадження відстрочки ПДВ під час імпорту обладнання для модернізації промисловості та зменшення ренти в галузі газовидобутку. «Цю роботу потрібно продовжити. Наше завдання — довести середню зарплату до 10 тисяч гривень. Наразі вона становить 7400 гривень. Головне, аби економіка була здатна наповнювати ці цифри», — резюмував Прем’єр-міністр.

Президент Петро Порошенко також схвально оцінив ухвалення Верховною Радою Закону «Про Державний бюджет на 2018 рік» за кілька тижнів до нового року. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Такого давно не було. До 31 ще 24 дні, а Верховна Рада вже й бюджет проголосувала! — написав він. — Країна розвивається. Це вже видно й з доріг. Тому на наступний рік на їхнє будівництво та ремонт заклали 40 мільярдів гривень. Децентралізація й надалі збільшуватиме фінансову основу місцевих громад. Стартує президентська ініціатива реанімації сільської медицини, в амбулаторії, ФАПи, швидкісний інтернет інвестуємо 5 мільярдів гривень».

Петро Порошенко нагадав, що на армію в Держкошторисі-2018 передбачено 86 мільярдів гривень. Цей показник майже на 25% більший, аніж у 2017 році. «П’яту частину бюджету буде використано на озброєння та військову техніку, що на 34% більше, ніж цьогоріч», — додав глава держави.

Окремо згадували й про підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Цей крок має спрацювати на детінізацію зайнятості населення і вивести на вищий цифровий еквівалент реальну середню заробітну плату. «Все це — результат нашої спільної роботи. Дякую за нього всім українцям», — оптимістично резюмував Петро Порошенко.