25 серпня внаслідок російських обстрілів уперше за історію існування зупинилася Запорізька атомна станція, найбільша в Європі. Обстрілами було пошкоджено останню робочу лінію віддачі потужності станції в енергосистему України. І лише завдяки тому, що одразу після зупинки спрацювали дизель-генератори, які підтримали живлення самої станції під час раптової зупинки, вдалося запобігти ядерній катастрофі, від наслідків якої постраждала б не лише Україна, а й Європа.

Діяти треба значно швидше

«Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми вже були б змушені долати наслідки радіаційної аварії», — сказав Президент Володимир Зеленський у відеозверненні. За його словами, окуповані райони півдня України вже перебувають у стані гуманітарної катастрофи.

Президент повідомив, що обговорив ситуацію на ЗАЕС у телефонній розмові із президентом США Джо Байденом, який висловив «повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України й негайно забезпечити доступ МАГАТЕ». Володимир Зеленський закликав світ і міжнародні організації «діяти значно швидше, ніж зараз».

Учора, за даними Міністерства енергетики України та МАГАТЕ, Запорізька АЕС вже мала живлення для власних потреб і змогла відновити з’єднання з енергосистемою України. Проте ситуація дуже непевна. Події на ЗАЕС вже не перший тиждень залишаються у полі зору ООН та МАГАТЕ. Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав росію створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС і негайно надати доступ до об’єкта міжнародним експертам. Схоже, що такий візит відбудеться у перших числах вересня. Майже одночасно про це повідомили західні ЗМІ та українська сторона.

Спочатку агентство Bloomberg написало, що МАГАТЕ готується відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі до 5 вересня. Згодом цю інформацію підтвердила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

«Наступного тижня заплановано візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішують усі логістичні маршрути, як вона діставатиметься. Попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно створюють умови для того, щоб місія не доїхала до об’єкта з огляду на ситуацію навколо нього», — сказала Лана Зеркаль. За її словами, головною метою візиту місії МАГАТЕ — контролювання ситуації на станції та вжиття необхідних заходів, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи.

Єдина загроза — окупанти

росіяни захопили ЗАЕС 4 березня. Станцією й досі керує український персонал, проте війська рф завезли на ядерний об’єкт вибухівку та вантажівки з боєприпасами. На території станції перебувають 500 окупантів та 50 одиниць важкої техніки, зокрема танки.

У Києві переконані, що росія планує використати ЗАЕС як щит для подальшого наступу на українські території. Зі станції окупанти ведуть вогонь по Нікополю, що лежить на другому березі Каховського водосховища. Кілька тижнів тому кремль заявив, що Україна готує терористичну атаку на ЗАЕС. І це спричинило побоювання, що Москва хоче цими брехливими заявами прикрити власні злочинні дії на об’єкті. росія не полишає своїх незграбних спроб переконати світ, що українці зумисне самі обстрілюють атомну станцію. А кремлівські пропагандисти не згадують, що російські війська не мають жодного права перебувати на ЗАЕС і лише їхня присутність — єдина загроза для безпеки станції.

Чи реальна небезпека?

Міжнародна спільнота доволі довго намагалася активно не втручатися у ситуацію із захопленням росіянами ядерного об’єкта, хоч кремль діє як терорист, що ядерним шантажем намагається досягти своїх злочинних цілей. Проте річ у тім, що європейські експерти вважають: ризик від катастрофи, подібної до чорнобильської, на ЗАЕС мінімальний.

За словами президента Європейського ядерного товариства Леона Цізеля, якого цитує видання Politico, ризик великої аварії на станції низький, оскільки реактори захищені десятьма метрами бетону. За його оцінками, лише шквал прицільних повітряних бомбардувань може пробити стінки реактора. А атака на сховища відпрацьованого ядерного палива, призведе до радіаційного забруднення у радіусі «лише 10—20 кілометрів».

Але знеструмлення станції може призвести до того, що охолодження активної зони реактора стане неможливим. І за словами старшого наукового співробітника Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння Павла Подвига, якого цитує ВВС, в такому разі може трапитися серйозна аварія, подібна до тієї, яка трапилася на «Фукусімі». Тоді наслідки аварії охоплять територію 100—200 кілометрів.

Схоже, що останні події на ЗАЕС уже по-справжньому стурбували МАГАТЕ. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підтвердив: «Якщо буде перервано подачу зовнішнього енергопостачання, яке живить станцію і систему охолодження реакторів, то можете дуже швидко опинитися в місці, де вам не хотілося б опинитися». Таке відключення зовнішнього енергопостачання на атомній станції може призвести до ядерної аварії, застеріг Рафаель Гроссі. Він заявив, що МАГАТЕ має намір проінспектувати ситуацію на ЗАЕС найближчими днями.