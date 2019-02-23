Регіони — потужний рушій розвитку економіки. Тому їх сталий розвиток і залучення іноземних інвестицій — пріоритети для уряду. Кабмін, Президент і парламент планомірно втілюють безпрецедентні системні реформи, спрямовані на стале економічне зростання, регіональний розвиток, залучення інвестицій. Ці реформи створюють потужні інвестиційні стимули, але наступним кроком має стати підвищення спроможності, вміння й готовності регіонів країни використовувати отримані ресурси та повноваження в конкуренції за інвестора. На цьому перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів наголосив під час практичного семінару, присвяченого інвестуванню, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
«Маємо позбутися такого поняття, як периферія, і вирівняти розвиток та можливості територій. І тому створено об’єднані територіальні громади, яким передано кошти, можливості й відповідальність, які повинні крок за кроком вирівнювати свій розвиток. Це стосується впровадження нового освітнього простору, первинної сільської медицини, ЦНАПів, центрів безпеки, посилення соціального захисту населення — усього того, що мотивуватиме людей жити у громадах, створювати сім’ї, народжувати дітей. Інвестор побачить, що тут є освічені люди, яких можна ефективно залучати до його бізнесу, й це даватиме прибутки», — зазначив на заході віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
За його словами, дуже важливо, щоб Україна стала регіональним лідером, і для цього є всі можливості. «Щоб вивести території зі статусу проблемних, держава має показати свої можливості залучати інвестиції і розвивати людський потенціал. Нинішнє зростання ВВП країни на 3% — лише стабілізація економічного зростання. Нам як країні, що прагне бути регіональним лідером, потрібно мати 10, а то й 15% зростання ВВП. З наявною логістикою можна дуже легко побудувати таку, яка необхідна бізнесу, але без інфраструктури й людей це неможливо. На карті України проблемні території — це не лише зона проведення ООС. Це ще прикордонні, гірські й території з малою чисельністю населення. І їх треба також враховувати в питаннях залучення інвестицій», — підкреслив Геннадій Зубко.
Він зауважив, що загалом вирівнювання регіонів має відбутися за напрямами, що наблизять Україну до Європейського Союзу і які прописано в угоді з ЄС про секторальну підтримку нашої держави. «Насамперед Україна не має перебувати у стані ментально-культурної відмінності, яку нам постійно нав’язують ззовні. Ми, українці, абсолютно рівні у своїх можливостях, попри територіальну належність. Розвиток людського потенціалу — ключовий напрям, адже українці — освічена, працездатна, патріотична й волелюбна нація.
Україна — аграрна держава, і для подальшого розвитку сільських територій маємо відійти від вирощування зернових, а поступово переорієнтуватися на переробку й розвиток фермерства. Важливий розквіт туризму. Тож вирівнювання розвитку територій зможе перетворити кожен регіон на інвестиційний хаб, а Україну — на регіонального лідера», — уточнив віце-прем’єр.
«Головні критерії успіху в залученні інвестицій — не лише вміння підкреслити унікальність регіону. Місцева влада має надавати високоякісний сервіс для бізнесу, створювати комфортні умови для інвесторів. Усі ці критерії, безумовно, впливають на рішення потенційних інвесторів щодо подальших капіталовкладень», — каже голова наглядової ради UkraineInvest Данило Білак.
Практичний семінар став платформою для обміну найкращими практиками в залученні іноземних інвестицій та поглибленні співпраці з інвесторами. Формат заходу дав змогу учасникам почути потреби та інтереси інвесторів для подальшої ефективної співпраці. Що такі заходи дуже потрібні, засвідчила кількість учасників — понад 100 представників центральних і регіональних органів влади, бізнесу, експертів, міжнародних партнерів. Підсумок заходу — напрацювання спільних планів із залучення інвестицій у 2019 році.
для «Урядового кур’єра»