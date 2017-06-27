Якість середньої освіти в Україні насамперед залежить від умов, у яких вона існує. Прагнення знань закладається змалечку, і педагоги мають виховувати самодостатніх, незакомплексованих, всебічно розвинених, незалежних, ерудованих небайдужих особистостей.

Як повідомили в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку року на «гарячу лінію» надійшло майже 6000 звернень з питань освіти. 2000 заявників отримали консультації щодо питань, які їх цікавили, а понад 4000 звернень надіслано органам виконавчої влади для розгляду і реагування.

Заявників турбували організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Для учнів та їхніх батьків, особливо для жителів сільської місцевості, незручно те, що між місцями проживання та проведення ЗНО велика відстань. Тривожними стали сигнали про неправомірні дії інструкторів зовнішнього незалежного оцінювання і нерівні умови, в які ставили учасників.

Надійшло клопотання від батьків з Києва щодо звільнення дітей-інвалідів до 18 років від проходження ЗНО. У першому півріччі найбільше звернень надійшло щодо діяльності освітніх навчальних закладів. Батьки порушували такі проблеми: незадовільна організація навчально-виховного процесу, некомпетентність педагогів, застосування методів фізичного і психічного впливу до дітей, недостатнє фінансування шкіл і як наслідок так звані благодійні внески, закриття навчальних закладів. Батьки у різний спосіб дофінансовують школи, де навчаються їхні діти, щоб їх не закрили, і звертаються із проханням допомогти зберегти навчальні заклади.

Жителька села Бобрик Перший Любашівського району на Одещині повідомила, що місцева влада хоче закрити дві школи — у селі Бобрик Перший, де 98 учнів, і Бобрик Другий — там 89 школярів. Дітей же перевести до школи села Янішівка за 17 кілометрів від цих сіл, де всього 37 учнів. Заявниця попросила заборонити закривати школи. Любашівська районна держадміністрація повідомила, що, можливо, згадані у повідомленні школи буде реорганізовано шляхом зміни ступеня або ліквідації. Імовірно, що школа села Янішівки стане закладом-правонаступником, але цю процедуру буде проведеню за рішенням сесії Любашівської райради з дотриманням законодавства.

Батьки першокласників однієї зі шкіл Кременчука звернулися на урядову «гарячу лінію» зі скаргою на класного керівника. Вони повідомили, що вчитель застосовує до дітей методи фізичного впливу, встановлює жорстку дисципліну, не вкладається в терміни подачі матеріалу, задає домашнє завдання в обсязі, не передбаченому для учнів 1 класу, займається на уроках особистими справами. Виконавчий комітет Кременчуцької райради Полтавської області розглянув цю скаргу і притягнув до дисциплінарної відповідальності класного керівника, провів з педагогами роботу, щоб уникнути в майбутньому аналогічних ситуацій.

Отже, ситуація із середньою освітою в Україні потребує жорстокого конт­ролю держави. Звернення на урядову «гарячу лінію» засвідчують, що ця ситуація — під пильною увагою батьківської спільноти, тож є підстави сподіватися, що спільними зусиллями освітню галузь можна зробити зразковою.

За період з 19 по 25 червня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 51 577 дзвінків, а також 741 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.uа